支援火警涉拿屋主現金 文山二分局自清送辦員警、記大過調職

台北市文山警二分局景美派出所歐姓員警，10日執勤時被派往轄內一處民宅火警協助，處理期間卻拿走屋主放在屋內的數千元現金。屋主事後察覺錢不見，回看家中監視器，才發現涉案者竟是到場支援的員警。

警方調查，當天民宅廚房起火，消防人員到場後很快控制火勢，歐員則負責現場協助，警消處理告一段落後，歐員進入屋內時，發現抽屜內放有現金，隨後將其中數千元帶走。

屋主稍晚發現現金短少，查看監視畫面後發現歐員曾接觸抽屜，於是向警方反映，歐員事後將款項返還，但警方仍依監視畫面及相關事證追查。

歐姓員警年約30餘歲，從警10年，分局查明歐員涉嫌在勤務期間拿取民眾財物後，已依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。另外歐員被記一大過，並調離景美派出所，目前轉至警備隊服務，同時列為教育輔導對象；分局也將追查相關主管是否有考核、監督不周情形。

文山二分局表示，員警違法違紀案件將依法處理，不因身分有所寬貸。