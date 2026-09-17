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恐怖！高雄蓮池潭連2天2起婦人落水意外 1人不治1人搶救中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區蓮池潭連2天發生2起落水意外，昨天下午1時許52歲蔡姓女子被人發現漂浮水面，嚇得報案，雖119救護人員將蔡女救上岸，但已不幸溺斃，未送醫；沒料，今天下午2時，74歲趙姓老婦被人發現俯趴在蓮池潭中，被救上岸送醫搶救中。

左營警分局左營派出所昨天下午1時許獲報，指蓮潭路蓮池潭水面疑有民眾漂浮溺水，警方立即派員趕赴現場處理。

當時救護員將在蓮池潭中的女子救上岸，後發現她已明顯無呼吸、心跳，已溺斃死亡，因此未送醫；警方在女子身上找到證件，查出是52歲的蔡姓女子，已依規定報請檢察官相驗。

沒料，蔡女溺斃身亡後，今天下午2時又有人在蓮池潭中發現一名婦人漂浮池畔報案，警消獲報後立即派員趕赴現場。

警消人員到場後，消防人員將俯趴在水面上的婦人救上岸，當時婦人已呈無呼吸、心跳的OHCA狀態，救護員在現場實施CPR急救，並將婦人送醫搶救。

後警方在婦人身上發現證件，確認死者身分是74歲的趙姓婦人，後續將調閱周邊監視器影像，以釐清相關經過。

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74歲趙姓老婦今天下午2時被人發現俯趴在高雄市左營區蓮池潭中，被救上岸送醫搶救中。記者石秀華／翻攝
74歲趙姓老婦今天下午2時被人發現俯趴在高雄市左營區蓮池潭中，被救上岸送醫搶救中。記者石秀華／翻攝

52歲蔡姓女子昨天下午1時許被人發現漂浮高市蓮池潭的水面，雖救護人員將蔡女救上岸，但已不幸溺斃。記者石秀華／翻攝
52歲蔡姓女子昨天下午1時許被人發現漂浮高市蓮池潭的水面，雖救護人員將蔡女救上岸，但已不幸溺斃。記者石秀華／翻攝

救護員 高雄 溺水

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