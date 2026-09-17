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異鄉飄零的無聲悲歌…39歲印尼看護深夜墜樓 留下無盡遺憾與悲傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區秀安街昨晚8時許傳出一起墜樓悲劇。39歲的印尼籍看護工從13樓頂樓墜落，當警消趕抵現場時，她已頭顱破裂、失去生命跡象，距離合約結束只剩幾天。

據警方調查，死者在台灣擔任家庭看護，雙方簽約期限即將結束。監視器畫面記錄下了她最後的身影：她一如往常搭乘電梯下樓丟垃圾，之後搭乘電梯至頂樓。畫面中的她神情落寞。鑑識小組到場勘查後，初步已排除外力介入。

雇主向警方表示，近期因家中長者的病況加劇，看護的工作負擔確實沉重許多。死者過去曾多次表達身體不適，雖曾就醫診斷出貧血，但她仍不斷感到身心俱疲。為了緩解她的痛苦，雇主曾請印尼在台老師溝通陪伴，並帶她至身心科診治、持續服藥，然而終究未能阻止這場悲劇的發生。

警方目前已通知印尼駐台北印尼經濟貿易代表處協助處理後續善後，新北警方今天下午前往新北市立板橋殯儀館陪同檢察官及法醫相驗。

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新北市永和區秀安街於昨晚8時許傳出一起令人心碎的墜樓悲劇，39歲的印尼籍看護工被發現從高處墜落身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區秀安街於昨晚8時許傳出一起令人心碎的墜樓悲劇，39歲的印尼籍看護工被發現從高處墜落身亡。記者王長鼎／翻攝

印尼 墜樓 悲傷

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