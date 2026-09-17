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台中工安意外！銀行外牆整修 管道崩落砸到工人命危送醫
台中市西區自由路、居仁街口今下午2點驚傳工安意外，現場是第一銀行台中分行外牆整修工程，1名工人遭大型綠色塑膠管、營建磚瓦等砸中，整個人被埋在1、2公尺瓦礫堆中，消防救出時工人已經失去呼吸心跳命危，目前送醫搶救中。
台中市消防局今下午2點多獲報，西區自由路、居仁街口有工安意外，現場為銀行外牆工程，當時全姓工人（36歲）在1樓被埋在約1、2公尺瓦礫堆中，經消防、其他工人合力將他救出，但全男已經失去呼吸心跳、意識不清，現場給予CPR搶救後送中國附醫。
台中市第一分局初步了解，現場外牆施工過程中，疑似2樓的營建磚瓦、鋼筋水泥等掉落1樓，全男正好站在下方慘遭砸中。
因外牆周邊設有大型塑膠垃圾導管，後續需釐清是丟廢棄物時管道破裂，還是未事先通知就往下丟才砸到人，警方同步通知勞檢單位釐清中。
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