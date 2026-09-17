遭兩度輾壓女護理師出殯！肇事男「怕被打」不敢來靈堂遭批：該判死刑

彰化縣陳姓女護理師遭駕駛賓士車的林姓男子兩度輾壓，傷重不治，今出殯，林男的父親到靈前致意，陳姓護理師的媽媽泣不成聲，由二林鎮華崙里長張俊卿代為發言，痛批司法已死、天道不公。

陳姓護理師的媽媽說到愛女慘死時幾乎講不出話，被問到林男在押，透過律師稱到靈前上香道歉「怕被打」，陳姓護理師的媽媽哭著說「司法是在保護壞人」、「他（林男）來怕我們對他怎樣，有沒有想到說他把我的女兒撞死怎麼樣。」、「他一點悔過心都沒有嗎？」然後哭到說不出話。

二林鎮華崙里長張俊卿為家屬發聲，表示昨接到林男律師來電，說怕來這邊會被打，讓家屬情何以堪？一個女兒被林男撞到又輾過，一具冰冷屍體在這裡，家屬非常悲傷、心痛，結果竟說會來靈前上香會被打，人家已死一個女兒，林男竟然怕被打不敢來，這是社會病了，司法也病了。

張俊卿又說，昨有北部兩名女兒被殺的，打電話請他（里長）轉達慰問陳姓護理師以表感同身受，對方也說司法病了，兩名女兒被女婿殺死竟未被判死刑，司法對這樣殘忍的人沒判死刑，這樣對嗎？司法已死，天道不公，照理說要判死刑還死者一個公道，這才是司法主持正義的出發點，希望各界人士為台灣每一件枉死者和家屬發聲，把這些畜牲判死刑。

肇事林男怕被打未到場，由林父第二次到陳姓護理師靈前致意，面對被害人家屬和親友再三質問，林父重複說「看你們想要怎麼做。」陳姓護理師的伯父表示，雖然生命無價不可計算，但陳姓護理師38歲，還可工作27年，月收入平均5萬就好，總收入至少1647萬元，不知林男要如何補償被害者家屬。林父沒具體回答，講了兩次把林男「給法官判刑」。

陳姓女護理師家住彰化縣二林鎮，在台中某醫院工作，本（9）月8日大夜班下班穿越斑馬線，遭林姓男子駕駛賓士車兩度輾壓後傷重不治。陳姓護理師的阿姨表示，侄女很孝順，是家中主要經濟支柱，生前聊天時說最大願望是到溪湖鎮買房子，徒留遺憾。