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車門沒鎖！南投男吃宵夜車上50萬飛了…警隔天追回37萬

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投市民眾9月13日凌晨吃宵夜後返回愛車，發現車內財物遭竊，損失約50萬元。警方調閱監視器追查，隔天鎖定谷姓男子將他逮捕，查扣37萬2000元贓款。谷男供稱只是缺錢，沿途隨機找未鎖車門的車輛下手。

南投派出所9月13日凌晨1時許接獲報案，被害人吃完宵夜返回停在路旁的自小客車，發現車內皮包及財物不翼而飛，損失約50萬元。警方立即調閱案發地點及周邊監視器，鎖定1名騎乘機車的男子涉案。作案機車也是失竊車輛，研判竊嫌可能涉及多案，擴大調閱監視器、訪查周邊店家，分析嫌犯行蹤及平時出沒地點。

9月14日晚上7時警方鎖定涉嫌行竊的谷男行蹤，由南投派出所所長陳俊宏、副所長謝宗穎及警員滕兆騏前往查緝，順利將谷男逮捕到案。

警方在谷男背包內起獲剩餘贓款37萬2000元，另查扣以贓款購買的三星手機1支、藍芽耳機1副及電源線1條等贓證物。谷男也坦承竊取機車後，曾騎車沿途行竊，警方將持續釐清是否涉及其他案件。

警方一度懷疑，嫌犯是否與被害人有所關聯，甚至可能事先尾隨被害人，趁機下手。不過，谷男到案後供稱，自己只是因為缺錢，並沒有鎖定特定被害人，而是騎車沿途隨機尋找作案車輛。發現1輛轎車停在路旁且沒有鎖車門，便上前打開副駕駛座車門，拿走車內1個黑色包包，放在機車腳踏板上後隨即騎車離開。全案依竊盜罪嫌將谷男移送南投地方檢察署偵辦，檢察官聲押獲准。

南投警分局提醒，民眾停車務必落實「熄火、拔鑰匙、鎖車門」三大原則，並選擇光線明亮、人車往來頻繁處所停放；離開車輛時，現金、皮包、證件等貴重物品也應隨身攜帶，切勿留在車內，以降低遭竊風險。

南投警方循線追查，隔天將涉案谷姓男子逮捕到案，並查扣部分贓款及贓證物。圖／南投警分局提供
南投警方循線追查，隔天將涉案谷姓男子逮捕到案，並查扣部分贓款及贓證物。圖／南投警分局提供

警方在谷男背包內起獲37萬2000元贓款，以及以贓款購買的手機、藍芽耳機等物品。圖／南投警分局提供
警方在谷男背包內起獲37萬2000元贓款，以及以贓款購買的手機、藍芽耳機等物品。圖／南投警分局提供

南投警方循線追查，隔天將涉案谷姓男子逮捕到案，並查扣部分贓款及贓證物。圖／南投警分局提供
南投警方循線追查，隔天將涉案谷姓男子逮捕到案，並查扣部分贓款及贓證物。圖／南投警分局提供

南投 宵夜 監視器

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