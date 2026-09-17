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高雄男大生疑不堪長照壓力持刀刺傷祖母 社會局沒有通報紀錄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市19歲曾姓男大生疑不堪長期照顧壓力，昨晚持刀刺傷臥病在床的84歲黃姓祖母，所幸送醫無生命危險。高市衛生局表示，黃婦8月中旬跌倒受傷，直至昨日均有提供長照資源。高市社會局說明，此案過往沒有家暴通報及服務紀錄，盡速安排社工至醫院關懷長輩復原狀況。

鳳山警分局五甲派出所昨天深夜接獲報案，19歲曾姓男子長期照顧年邁且臥病在床的84歲黃姓祖母，身心壓力大，昨晚疑因情緒失控，持水果刀攻擊黃婦，其中一刀刺傷腹部。

據了解，曾姓男子仍在就讀大學，因父母離異，父親輪值大夜班，姊姊住外面，家中還有個弟弟；黃婦有失智症狀，日前在家中摔斷腿，照顧工作大多落在曾男身上。

高市衛生局說明，黃姓婦人8月中旬因跌倒受傷住院治療，住院期間即透過出院準備計畫評估長照需求，出院後依其失能程度及實際照顧需求，陸續提供居家照顧、專業服務、喘息服務及輔具等長照資源。

衛生局說，個案後續因身體不適再次住院治療，9月7日出院後即無縫接軌轉介居家護理及長照服務，並自9月8日起穩定使用居家服務，持續至昨日（16 日）均有提供相關照顧服務。

高市社會局表示，本案過往無家暴通報及服務紀錄，社工會盡速安排至醫院關懷長輩復原狀況，後續將協助檢視照顧安排及加強連結照顧資源，並評估案家需求提供相關協助。

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圖為救護車示意圖。聯合報系資料照
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