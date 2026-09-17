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UBER下單運毒！高雄藥頭「安非他命藏手套」…遇到機警外送員栽了
高雄市簡姓男子透過 Uber 外送平台下單，趁機將甲基安非他命夾藏在橡膠手套中裝袋，企圖夾在餐點中請不知情外送員送給買家，未料，機警的外送員在送貨途中發現包裹外觀異常，打開發現異常白色結晶體，直接送到派出所，高雄地檢署偵結，依轉讓禁藥罪起訴簡男。
去年11月10日下午4時15分許，簡姓男子先將甲基安非他命藏在橡膠手套中，再放入提袋內，隨後透過外送平台呼叫外送員取貨，想透過外送平台將毒品交給藥腳。
不料，接單的Uber外送員接獲包裹後，於途中發覺該提袋與手套外觀有異、觸感不尋常，出於防範將其打開查看，發現手套內藏有透明結晶體，當場驚覺恐是違禁毒品，決定不予送達，直接轉往警察局報案，將提袋交給警方。
高雄市警察局苓雅分局隨後循線查獲簡男到案，並扣押安非他命（淨重約3.5公克）、橡膠手套及運毒手機等證物。
高雄地檢署偵結，認為簡男利用不知情外送員實行犯罪，屬於間接正犯，雖然轉讓毒品未遂，同時觸犯毒品危害防制條例及藥事法，依「重法優於輕法」原則，將簡男依罪刑較重的藥事法轉讓禁藥未遂罪提起公訴。
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