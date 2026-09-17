模擬花蓮6.8強震路斷屋倒人受困　新北消防特搜重裝跨區搜救

為因應大規模地震災害整備，新北市消防局特種搜救隊30餘名隊員今天前往花蓮縣參加大規模震災動員演練，模擬規模6.8強震侵襲造成道路中斷、多處建築物傾倒及人員受困。新北特搜隊啟動跨區支援搜救，展現國家重型搜救隊機動性與應變效能。

新北市消防局表示，演練設定花蓮地區遭受芮氏規模6.8以上強震侵襲，造成道路中斷、多處建築物傾倒及人員受困。新北市特搜隊迅速啟動跨區支援機制，動員搜救人員，並出動各型特種救援車輛與大量重型破壞、生命探測器材等，以最快速度完成部隊集結、後勤物資打包及長距離機動前進。

本次跨區演練重點包含長途機動與集結點（Staging Area）建立、快速建立指揮所、後勤基地及依照INSARAG標準救援作業，進行搜索區塊劃分、安全評估、支撐作業、穿透破壞及局限空間救援流程、重物搬移等重型救援隊救援項目。

新北市消防局長陳崇岳表示，防災整備寧可百年不用，不可一日不備，新北市特搜隊將持續精進搜救技術，深化與中央及各縣市搜救隊伍的橫向聯繫與聯防機制，隨時做好救災害防救準備，攜手守護全台民眾的生命財產安全。

新北消防局特搜隊集結準備前往花蓮。記者黃子騰／翻攝