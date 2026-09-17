女護理師遭賓士車二度輾壓致死今出殯 親友悲傷道出她生前最大願望

彰化縣陳姓女護理師遭駕駛賓士車的林姓男子兩度輾壓，傷重不治，今出殯，林男的父親到女護理師靈前致意，家屬和親友質問為何林男沒來、如何還給護理師公道，林男的父親說「交給法官判決」，引爆家屬和親友的怒火，林男的父親匆匆離去。

38歲陳姓女護理師家住彰化縣二林鎮，在台中某醫院工作，本（9）月8日大夜班下班穿越斑馬線，遭林姓男子駕駛賓士車兩度輾壓後傷重不治，陳姓護理師的家屬日前公開要求肇事者到靈前下跪道歉，及政府修法、立法院通過把這種惡意肇事改為蓄意謀殺罪。今陳姓護理師告別式，林男沒到，林父第二次到靈前致意並表示林男被收押。

陳姓護理師的弟弟痛哭流涕，一再質問林父，為何林男不能申請出來上香？「做人良心要拿出來」，他不知道林男家人是不是請律師指點，無論如何林男都要給他姊姊一個公道和交代，不能躲著不出來，交給林父來面對。

陳姓護理師的兩名伯父和親友表示，林男兩度輾壓，行徑實在惡質，簡直是預謀殺人，林男一定要給個交代讓她完成心願好走，林男推出爸爸面對，爸爸就要承擔責任。陳姓護理師的伯父和親友追問林父「你能做什麼？你們能怎麼賠償？」林男的爸爸回答「我不知道，我家沒田沒產，（這件事）看法官怎麼裁判。」

林父的回答引起眾怒，當場痛批沒誠意，質問「你家沒財產，兒子卻駕駛賓士車撞死人？」林男的爸爸回答「兒子肇事我晚一天知道，兒子買賓士車也是車子開回家我才知道。」林父接連回答內容引起陳姓護理師的家屬憤怒，弟弟更是生氣，被眾人拉在一旁安撫情緒，當場有人說這樣下去無法進行告別式程序，林父趕快走出告別式會場，對記者提問一概回答「不知道」。

陳姓女護理師的林姓阿姨住溪湖鎮，對她家境相當清楚，接獲她的噩耗後痛哭一晚，今表示，陳姓女護理師是家中經濟支柱，為了賺更多錢減輕媽媽負擔而願意上大夜班，未料一片孝心卻遭遇橫禍；陳姓女護理師生前曾告訴她，最大心願是加班多賺一點錢可以到溪湖買房子，這個遺願可能不容易被完成，令她痛心和不捨。

台中市林姓男子涉嫌駕車兩度輾壓陳姓護理師致死，陳姓護理師今出殯，林男父親到靈前致意。記者簡慧珍／攝影