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台中大客車撞新加坡籍女遊客 傷者搶救尚未脫險

中央社／ 台中17日電

1名新加坡籍女子昨天在台中西區一處路口，走在行人穿越道時遭大客車撞上，女子一度無呼吸心跳，經送醫恢復生命徵象。院方表示，傷者尚未恢復意識，因整體傷勢嚴重，持續觀察治療。

中國醫藥大學附設醫院今天透過文字稿表示，患者顏面及身體四肢多處骨折及受傷，經緊急搶救手術後已轉入加護病房，傷者尚未恢復意識，因傷勢嚴重，醫療團隊持續積極觀察治療。

警方調查，45歲龔姓男子駕駛國光客運大客車，16日上午11時11分，由西區民生路右轉自由路，與步行跨越自由路行人穿越道的67歲新加坡籍女子發生碰撞。

女子遭捲入車底受困，經消防局派員到場協助脫困，女子右上臂及左下肢開放性骨折、骨盆腔骨折，呈到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經送往中國醫藥大學附設醫院搶救後恢復呼吸心跳，仍在治療中。

據了解，女子為新加坡籍遊客，與家人一同來台，過馬路時與大客車發生事故。龔男無酒駕、毒駕，警方已通知新加坡駐台北商務辦事處協助傷者家屬，事故原因由鑑定單位釐清肇因。

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