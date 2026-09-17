獨／疑因2壓力...高雄男大生持刀刺傷臥病阿嬤 犯後低頭落寞

高市鳳山區昨晚發生一起長照悲歌！19歲曾姓男大生疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀猛刺黃身體，所幸疑棉被擋住，僅刺中腹部，上大夜班的單親父親透過監視器發現異狀報警。警方趕抵，發現黃婦受傷、曾倒臥臥室，將祖孫送醫，幸無生命危險。

據了解，刺傷黃姓婦人的曾姓男子就讀某大學，因父母離異，父親得輪值大夜班，姊姊住外面，底下還有個弟弟；黃婦因高齡84歲，有失智症狀，日前在家中摔斷腿，照顧臥病在床的阿嬤責任落在曾男一個人身上。

就讀大學的曾男疑因開學後課業壓力，加上年僅19歲，就得負起照顧阿嬤的重責，不堪長期照護壓力，才發生這起不幸的長照悲歌。

鳳山警分局指出，五甲派出所昨天深夜10時41分許接獲報案，指稱一處民宅內有家人遭持刀刺傷。警方獲報後立即派員趕赴現場，並同步通知救護人員到場協助。

經警方初步了解，19歲曾姓男子疑因長期照顧年邁且臥病在床的84歲黃姓祖母，近日曾透露身心壓力沉重，沒料，昨晚疑因情緒失控，持水果刀猛刺黃婦的身體，所幸當時阿嬤身上蓋棉被，其中一刀刺中左腹部。

當時上大夜班的父親透過監視畫面察覺不對勁報案，警方到場時，除發現黃婦在床上喊痛、腹部流血、意識清楚，曾男也倒臥於住家浴室內，意識不清；救護人員將黃先送醫治療，曾男則由警方協助送醫救治。

所幸黃婦經院方開刀救治後，術後無生命危險，仍需住院療養。曾男送醫後無大礙，已於凌晨時分出院，警方隨即依法將其逮捕。據了解，曾男被警方帶回分局偵訊，多數時間低頭不語、神情十分落寞。

全案警詢後，將依殺人未遂罪嫌將曾男移送高雄地檢署偵辦。詳細案發原因及經過，仍待進一步調查釐清，警方另依法完成家庭暴力相關通報。

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高市鳳山區昨晚發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀刺黃腹部後，自己倒臥浴室，祖孫雙雙被送醫。記者石秀華／翻攝