快訊

獨／疑因2壓力…高雄男大生持刀刺傷臥病阿嬤 犯後低頭落寞

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／疑因2壓力...高雄男大生持刀刺傷臥病阿嬤 犯後低頭落寞

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山區昨晚發生一起長照悲歌！19歲曾姓男大生疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀猛刺黃身體，所幸疑棉被擋住，僅刺中腹部，上大夜班的單親父親透過監視器發現異狀報警。警方趕抵，發現黃婦受傷、曾倒臥臥室，將祖孫送醫，幸無生命危險。

據了解，刺傷黃姓婦人的曾姓男子就讀某大學，因父母離異，父親得輪值大夜班，姊姊住外面，底下還有個弟弟；黃婦因高齡84歲，有失智症狀，日前在家中摔斷腿，照顧臥病在床的阿嬤責任落在曾男一個人身上。

就讀大學的曾男疑因開學後課業壓力，加上年僅19歲，就得負起照顧阿嬤的重責，不堪長期照護壓力，才發生這起不幸的長照悲歌。

鳳山警分局指出，五甲派出所昨天深夜10時41分許接獲報案，指稱一處民宅內有家人遭持刀刺傷。警方獲報後立即派員趕赴現場，並同步通知救護人員到場協助。

經警方初步了解，19歲曾姓男子疑因長期照顧年邁且臥病在床的84歲黃姓祖母，近日曾透露身心壓力沉重，沒料，昨晚疑因情緒失控，持水果刀猛刺黃婦的身體，所幸當時阿嬤身上蓋棉被，其中一刀刺中左腹部。

當時上大夜班的父親透過監視畫面察覺不對勁報案，警方到場時，除發現黃婦在床上喊痛、腹部流血、意識清楚，曾男也倒臥於住家浴室內，意識不清；救護人員將黃先送醫治療，曾男則由警方協助送醫救治。

所幸黃婦經院方開刀救治後，術後無生命危險，仍需住院療養。曾男送醫後無大礙，已於凌晨時分出院，警方隨即依法將其逮捕。據了解，曾男被警方帶回分局偵訊，多數時間低頭不語、神情十分落寞。

全案警詢後，將依殺人未遂罪嫌將曾男移送高雄地檢署偵辦。詳細案發原因及經過，仍待進一步調查釐清，警方另依法完成家庭暴力相關通報。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高市鳳山區昨晚發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀刺黃腹部後，自己倒臥浴室，祖孫雙雙被送醫。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區昨晚發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀刺黃腹部後，自己倒臥浴室，祖孫雙雙被送醫。記者石秀華／翻攝

高市鳳山區昨晚發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀刺黃腹部後，自己倒臥浴室，曾男就醫後被警方帶回偵辦。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區昨晚發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀刺黃腹部後，自己倒臥浴室，曾男就醫後被警方帶回偵辦。記者石秀華／翻攝

阿嬤 高雄 壓力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

又傳長照悲歌！孫弒祖母…蔡壁如：不要讓照顧的人孤軍奮戰

花蓮男持雙刀街頭揚言尋仇砍警未遂 逃2公里爬屋頂對峙落網

高雄職校學生爆衝突 高一生遭餐刀刺腹

鉛球冠軍刺死18歲高三女…他第6任女友 精神鑑定揭不符19條減刑

相關新聞

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

高市鳳山區發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期照顧臥病在床的84歲黃姓祖母，近日壓力大，昨深夜10時41分許持刀猛刺黃的身體，其中一刀刺中左腹，家屬透過監視器發現異狀報警，警方趕抵，曾男倒臥臥室，祖孫雙雙被送醫，所幸2人無生命危險。

獨／疑因2壓力...高雄男大生持刀刺傷臥病阿嬤 犯後低頭落寞

高市鳳山區昨晚發生一起長照悲歌！19歲曾姓男大生疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀猛刺黃身體，所幸疑棉被擋住，僅刺中腹部，上大夜班的單親父親透過監視器發現異狀報警。警方趕抵，發現黃婦受傷、曾倒臥臥室，將祖孫送醫，幸無生命危險。

高雄男大生疑不堪長照壓力持刀刺傷祖母 社會局沒有通報紀錄

高雄市19歲曾姓男大生疑不堪長期照顧壓力，昨晚持刀刺傷臥病在床的84歲黃姓祖母，所幸送醫無生命危險。高市衛生局表示，黃婦8月中旬跌倒受傷，直至昨日均有提供長照資源。高市社會局說明，此案過往沒有家暴通報及服務紀錄，盡速安排社工至醫院關懷長輩復原狀況。

UBER下單運毒！高雄藥頭「安非他命藏手套」…遇到機警外送員栽了

高雄市簡姓男子透過 Uber 外送平台下單，趁機將甲基安非他命夾藏在橡膠手套中裝袋，企圖夾在餐點中請不知情外送員送給買家，未料，機警的外送員在送貨途中發現包裹外觀異常，打開發現異常白色結晶體，直接送到派出所，高雄地檢署偵結，依轉讓禁藥罪起訴簡男。

女護理師遭賓士車二度輾壓致死今出殯 親友悲傷道出她生前最大願望

彰化縣陳姓女護理師遭駕駛賓士車的林姓男子兩度輾壓，傷重不治，今出殯，林男的父親到女護理師靈前致意，家屬和親友質問為何林男沒來、如何還給護理師公道，林男的父親說「交給法官判決」，引爆家屬和親友的怒火，林男的父親匆匆離去。

台中大客車撞新加坡籍女遊客 傷者搶救尚未脫險

1名新加坡籍女子昨天在台中西區一處路口，走在行人穿越道時遭大客車撞上，女子一度無呼吸心跳，經送醫恢復生命徵象。院方表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。