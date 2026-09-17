桃園7旬失智翁誤闖荒郊野嶺 靠溪水果腹4天倖存

桃園一名74歲李姓男子12日傍晚到住家附近公園參加活動，疑失智症發作，誤闖龜山荒郊野嶺又找不到回家的路，多日只有溪水果腹，最後體力不支癱倒在野溪旁，氣若游絲，幸警方調閱監視器確定行蹤，加上消防地毯式搜索，昨天幸運獲救。

警方指出，李男12日傍晚6時從龜山區千禧新城出發前往附近中正公園餐活動，因深夜遲未返家，家屬深夜11時通報失聯，員警調閱監視器後，確定李男出門後就沿著龜山區忠義路往林口方向前進，後來又從國立體育大學產業道路轉往迴龍地區，最後身影是在萬壽路一段約20公里處消失。

員警昨天在市區道路片尋無果，懷疑李男誤闖人煙罕至的荒郊野嶺，前天與消防局組成搜救隊入山，昨天在山區野溪先找到李男的褲子，接著又發現鞋子，以此推斷前進方向，成功尋獲氣若游絲的李男。

警方表示，李男當下雖然意識清楚，但多日未進食，只有溪水果腹，已無體力起身行走，最後是用消防擔架將人抬出，由救護車送往醫院檢查治療。呼籲家中有失智症患者的民眾應多加留意患者症狀，必要時可利用愛心手鍊或其他配戴裝置防走失，避免憾事。

桃園一名李姓男子疑失智症併發誤闖荒郊野嶺，靠溪水果腹多日，最終獲救。記者陳俊智／翻攝

桃園一名李姓男子疑失智症併發誤闖荒郊野嶺，靠溪水果腹多日，最終獲救。記者陳俊智／翻攝