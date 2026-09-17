新北男深夜拾荒點打火機照明 引燃沙發延燒4機車2小時遭逮

新北市新莊區1處社區前的廢棄沙發昨晚11時許突然起火，火勢波及一旁4輛機車，所幸迅速被撲滅無人員受傷。新莊警調閱監視器鎖定40歲李男涉案，2小時內將他逮捕。李男供稱拾荒時用打火機照明時不慎點燃沙發，詢後依公共危險罪嫌送辦。

新莊警分局昨天深夜11時29分許接獲119轉報，新莊區中原路發生火警，警方趕抵現場時火勢已撲滅，現場社區前1張廢棄沙發遭燒毀，火勢波及停放於路旁停車格內的4輛機車，造成車輛後方不同程度燒損。

據了解，遭燒毀的沙發及現場部分家具，是民眾向清潔隊申請清運的大型廢棄物，16日下午搬至路旁等待清運，不料深夜卻發生火警並造成鄰近車輛受損。警方調閱監視器掌握涉案對象，今天凌晨1時許在新莊區思源路逮捕40歲李男，並查扣疑似作案用的打火機。李男供稱拾荒過程使用打火機照明時不慎引燃火勢，詢後被依公共危險罪嫌送辦，確切犯案原因仍待進一步釐清。

新莊警分局呼籲，縱火行為不僅危害他人生命、身體及財產安全，更可能造成火勢迅速延燒而引發重大危害。民眾如發現可疑人、事或火警情形，應立即報案以維護公共安全。

整座沙發被燒毀。記者黃子騰／翻攝

警方逮捕涉嫌縱火的李男。記者黃子騰／翻攝

消防人員到場迅速將火勢撲滅。記者黃子騰／翻攝