快訊

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

聽新聞
0:00 / 0:00

台東查扣車塞爆派出所 警今年拚拍賣180輛

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣警察局查扣的酒駕、毒駕及無照車輛逐年增加，不少車主因故未領回，導致分局、分駐（派）出所停車空間遭大量占用，甚至壓縮民眾洽公、警用公務及巡邏車輛停放空間。縣議員周達三今天在議會縣政總質詢關切，要求警方盡速處理逾期未領回車輛，避免基層警所「無車位可停」。

周達三表示，他日前前往派出所了解情況，發現部分派出所外停放逾10輛汽車，機車數量更高達4、50輛，長期占用警所周邊空間。他建議，對於車主未依期限領回的查扣車輛，除應收取保管費，也應針對逾期未領回者加速後續拍賣處理，減輕基層警所負擔。

警察局長林宏昇表示，警方今年已著手規畫查扣車輛的移置及保管問題，首先將加速拍賣程序，車輛經3個月公告後，即依規定辦理拍賣處置，若相關程序順利，今年可望拍賣約180輛汽、機車。

此外，警方也規畫增加集中保管空間，目前已整理警察宿舍一處空地，未來將作為查扣車輛集中移置保管場域，盼減少各分局及基層派出所停車空間遭占用的問題。

根據縣警局統計，近3年取締酒駕、毒駕及無照駕駛案件逐年增加，隨著查扣保管車輛增加，部分車輛也因車主逾期未領回而長期占用警所空間。

警方指出，目前常見逾期未領回車輛，包括公共危險案件查扣車輛、車牌遭註銷車輛及權利車等。其中酒駕、毒駕車輛因牌照依法查扣2年，期間也無法重新領牌，加上部分車輛車齡老舊、價值不高，車主評估後乾脆放棄領回，成為警所查扣車輛長期堆置的主要原因之一。

台東不少派出所前停放多輛因酒駕、毒駕及無照等違規遭警方查扣的車輛，部分車主逾期未領回，長期占用警所及民眾洽公停車空間。記者尤聰光／攝影
台東不少派出所前停放多輛因酒駕、毒駕及無照等違規遭警方查扣的車輛，部分車主逾期未領回，長期占用警所及民眾洽公停車空間。記者尤聰光／攝影

台東 議員 毒駕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

救護車卡路口乾等20秒！彰化6汽機車不讓路 警方：最高罰3.6萬吊照

台中離奇車禍...23歲男整天沒吃飯暈眩 騎車衝進鐵板燒店撞傷一家三口

騎車上班遇死劫 女兒當場目擊76歲母遭曳引車輾斃崩潰哭

台南空地廢棄物爆炸案 市府提供受損車輛慰助金

相關新聞

threads傳今中正紀念堂隨機砍人！北市警鎖定境外帳號加強維安

Threads傳出有網友發文預告「無差別攻擊」，一個貼文聲稱17日（今天）下午2點整，將持瑞士刀前往中正紀念堂攻擊，還說「不要怨我，去怨社會」，引發民眾恐慌報警。轄區台北市警中正一分局獲報不敢大意，聯合市刑大科偵隊成立專案小組追查，發現發文帳號位在境外，且屬於推播娛樂城廣告的新帳號，不排除是為博取流量刻意造謠，目前該帳號已關閉。

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

高市鳳山區發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期照顧臥病在床的84歲黃姓祖母，近日壓力大，昨深夜10時41分許持刀猛刺黃的身體，其中一刀刺中左腹，家屬透過監視器發現異狀報警，警方趕抵，曾男倒臥臥室，祖孫雙雙被送醫，所幸2人無生命危險。

又傳長照悲歌！孫弒祖母…蔡壁如：不要讓照顧的人孤軍奮戰

高市鳳山區昨發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期照顧臥病在床的84歲黃姓祖母，近日壓力大，刀刺黃的身體；前立委、資深護理師蔡壁如重視長照問題，她說，「有一天我們都可能成為照顧者」，她看了日本、德國、法國及北歐等國家的做法後有很深感觸，好的長照制度，不是把家人的責任全部拿走，而是不要讓照顧的人孤軍奮戰。

影／三峽汽車變速箱專修廠凌晨大火 救出1男送醫

新北市消防局今天凌晨4時9分獲報，三峽區介壽路三段發生工廠火警，據了解，火警現場為1層樓連動加蓋鐵皮建築物，起火處為汽車變速箱專修廠，廠房內冒出明顯火煙，消防人員從火場中救出61歲楊姓男子，意識清醒，預防性送往土城長庚醫院。

台東查扣車塞爆派出所 警今年拚拍賣180輛

台東縣警察局查扣的酒駕、毒駕及無照車輛逐年增加，不少車主因故未領回，導致分局、分駐（派）出所停車空間遭大量占用，甚至壓縮民眾洽公、警用公務及巡邏車輛停放空間。縣議員周達三今天在議會縣政總質詢關切，要求警方盡速處理逾期未領回車輛，避免基層警所「無車位可停」。

影／高雄「恐龍」逛大街影片超逼真 有網友嚇爛...警方說話了

高雄有網友昨晚在前鎮區瑞北夜市拍下一隻「恐龍」逛大街畫面，在網路貼文指「剛要回家，看到恐龍出沒，嚇到以為是真的」，影片引發網友熱議，有網友指「若四下無人會嚇爛」、「遛龍不繫繩」、「萬聖節預演嗎」；警方指，此行為已違法，將通知恐龍主人到案說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。