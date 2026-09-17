台東查扣車塞爆派出所 警今年拚拍賣180輛

台東縣警察局查扣的酒駕、毒駕及無照車輛逐年增加，不少車主因故未領回，導致分局、分駐（派）出所停車空間遭大量占用，甚至壓縮民眾洽公、警用公務及巡邏車輛停放空間。縣議員周達三今天在議會縣政總質詢關切，要求警方盡速處理逾期未領回車輛，避免基層警所「無車位可停」。

周達三表示，他日前前往派出所了解情況，發現部分派出所外停放逾10輛汽車，機車數量更高達4、50輛，長期占用警所周邊空間。他建議，對於車主未依期限領回的查扣車輛，除應收取保管費，也應針對逾期未領回者加速後續拍賣處理，減輕基層警所負擔。

警察局長林宏昇表示，警方今年已著手規畫查扣車輛的移置及保管問題，首先將加速拍賣程序，車輛經3個月公告後，即依規定辦理拍賣處置，若相關程序順利，今年可望拍賣約180輛汽、機車。

此外，警方也規畫增加集中保管空間，目前已整理警察宿舍一處空地，未來將作為查扣車輛集中移置保管場域，盼減少各分局及基層派出所停車空間遭占用的問題。

根據縣警局統計，近3年取締酒駕、毒駕及無照駕駛案件逐年增加，隨著查扣保管車輛增加，部分車輛也因車主逾期未領回而長期占用警所空間。

警方指出，目前常見逾期未領回車輛，包括公共危險案件查扣車輛、車牌遭註銷車輛及權利車等。其中酒駕、毒駕車輛因牌照依法查扣2年，期間也無法重新領牌，加上部分車輛車齡老舊、價值不高，車主評估後乾脆放棄領回，成為警所查扣車輛長期堆置的主要原因之一。