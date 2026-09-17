又傳長照悲歌！孫弒祖母…蔡壁如：不要讓照顧的人孤軍奮戰

高市鳳山區昨發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期照顧臥病在床的84歲黃姓祖母，近日壓力大，刀刺黃的身體；前立委、資深護理師蔡壁如重視長照問題，她說，「有一天我們都可能成為照顧者」，她看了日本、德國、法國及北歐等國家的做法後有很深感觸，好的長照制度，不是把家人的責任全部拿走，而是不要讓照顧的人孤軍奮戰。

蔡壁如表示，很多人談到長照，第一個想到的是「照服員夠不夠？長照據點多不多？補助夠不夠？」她想問大家一個更現實的問題「如果有一天，爸爸媽媽真的需要長期照顧，你有辦法停下工作陪他嗎？」

蔡壁如說，這幾年她一直很關心長照議題，越來越深刻感受到，台灣真正要面對的，不只是「老人變多了」，而是我們的家庭正在變小。以前一家可能有4、5個兄弟姊妹，可以輪流照顧父母，現在很多家庭只有一、兩個孩子，甚至孩子在外縣市、國外工作，一個人要上班、養孩子、繳房貸，回家還要照顧年邁的父母，不是不孝，也不是不願意照顧，是真的「一個人撐不住」。

她看了日本、德國、法國及北歐一些國家的做法後感受很深，好的長照制度，不是把家人的責任全部拿走，而是不要讓照顧的人孤軍奮戰。

她說需要喘口氣的時候，有人可以接手；需要請假的時候，不必擔心工作沒了；不知道怎麼照顧的時候，有人可以教；經濟撐不住的時候，也能得到適當的支持。因為照顧一個人，從來不是一天、兩天的事情，有時候是5年、10年，甚至更久，她曾經在醫療現場工作過，看過太多家庭，真正讓人心疼的，往往不只是躺在病床上的長者，還有旁邊那個已經很久沒有睡好覺的先生、太太、兒子、女兒。

蔡壁如表示，我們要照顧長輩，也別忘了照顧那個「正在照顧長輩的人」。她說長照3.0已經上路，制度可以繼續進步、服務可以繼續增加，但最後真正陪伴長輩走過每天生活的，很多時候還是家人。我們真正需要建立的，是一個讓家庭「有能力繼續愛下去」的支持系統，讓照顧不再等於犧牲自己的人生。

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