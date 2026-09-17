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影／高雄「恐龍」逛大街影片超逼真 有網友嚇爛...警方說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄有網友昨晚在前鎮區瑞北夜市拍下一隻「恐龍」逛大街畫面，在網路貼文指「剛要回家，看到恐龍出沒，嚇到以為是真的」，影片引發網友熱議，有網友指「若四下無人會嚇爛」、「遛龍不繫繩」、「萬聖節預演嗎」；警方指，此行為已違法，將通知恐龍主人到案說明。

網路Threads昨晚有網友貼文附上影片，指剛要回家，看到恐龍瑞北夜市出沒！嚇到以為是真的，停下看還有聲音，太強了，主人自己做好玩的，只見影片中一隻身穿恐龍造型的恐龍逛大街，還走過馬路，不少車輛經過，都放慢車速。

有網友回應指，「晚上回家路上突然遇到這隻，第一秒真的會懷疑自己是不是走錯時空」、「這要是四下無人，突然看到我會被嚇爛」；另有網友指，「恐龍不走斑馬線要罰多少」；另有網友笑稱，「復活了」、「不熱嗎」、「遛龍不繫繩」「萬聖節預演嗎」、「好逼真」。

前鎮警分局指出，目前未接獲相關報案。經檢視相關影像，畫面中民眾身穿恐龍裝於道路上行走、嬉戲，其行為可能涉及違反道路交通管理處罰條例第78條「於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」之規定，可處500元罰鍰。

此外，因恐龍裝的體積頗大，如穿著該裝扮造成交通壅塞導致公眾通行危險時，亦可能觸犯刑法第185條，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金；另如因此造成交通事故，仍須依實際肇事情形進一步釐清相關事故責任。

警方指出，將主動通知相關當事人到案說明，進一步釐清事發時間、地點及經過，並檢視現場影像等相關事證，如查有違反道路交通管理規定或其他違法、違序情事，將依法處理。

高雄有網友昨晚在前鎮區瑞北夜市拍下一隻「恐龍」逛大街畫面，警方指恐龍主人已觸法。記者石秀華／翻攝
高雄有網友昨晚在前鎮區瑞北夜市拍下一隻「恐龍」逛大街畫面，警方指恐龍主人已觸法。記者石秀華／翻攝

高雄有網友昨晚在前鎮區瑞北夜市拍下一隻「恐龍」逛大街畫面，警方指恐龍主人已觸法。記者石秀華／翻攝
高雄有網友昨晚在前鎮區瑞北夜市拍下一隻「恐龍」逛大街畫面，警方指恐龍主人已觸法。記者石秀華／翻攝

恐龍 高雄 影片

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