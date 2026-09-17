影／台62甲新北瑞芳3號隧道口計程車烏龜翻 駕駛受困救出送醫

高市鳳山區昨發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期照顧臥病在床的84歲黃姓祖母，近日壓力大，刀刺黃的身體；前立委、資深護理師蔡壁如重視長照問題，她說，「有一天我們都可能成為照顧者」，她看了日本、德國、法國及北歐等國家的做法後有很深感觸，好的長照制度，不是把家人的責任全部拿走，而是不要讓照顧的人孤軍奮戰。

2026-09-17 10:30