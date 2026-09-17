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影／台62甲新北瑞芳3號隧道口計程車烏龜翻 駕駛受困救出送醫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

一輛多元計程車今天上午6點多在台62甲5.6公里新北市瑞芳區3號隧道口往基隆方向翻覆，四輪朝天，王姓男駕駛受困車內，消防人員到場將人救出送醫，意識清楚，事故現場一度影響交通，後經排除，目前交通恢復順暢。

瑞芳警分局調查，今天上午6時7分，新北市瑞芳區台62甲線5.6公里3號隧道口往基隆方向，40多歲王男駕駛多元計程車，沿台62甲線往基隆方向行駛，疑自撞護欄車輛翻覆，事故車輛占用往基隆方向外側車道，尚有內側車道可供通行，交通未中斷，警方於現場指揮管制車輛通行。

警方說，王男受困車內，消防人員6時33分救出，經初步檢視王母身體無明顯外傷，其意識清楚無生命危險，由救護車送往衛福部基隆醫院診治，無毒酒駕。拖吊車6時38分拖吊，6時44排拖吊排除，交通恢復順暢。事故原因由警方調查處理。

台62甲新北瑞芳3號隧道口多元計程車<a href='/search/tagging/2/烏龜' rel='烏龜' data-rel='/2/179718' class='tag'><strong>烏龜</strong></a>翻，駕駛受困救出送醫。圖／讀者提供
台62甲新北瑞芳3號隧道口多元計程車烏龜翻，駕駛受困救出送醫。圖／讀者提供

台62甲新北瑞芳3號隧道口多元計程車烏龜翻，駕駛受困救出送醫。圖／讀者提供
台62甲新北瑞芳3號隧道口多元計程車烏龜翻，駕駛受困救出送醫。圖／讀者提供

瑞芳 烏龜 隧道

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