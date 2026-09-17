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龜山7旬翁失蹤4天找到了！派出所接力調監視器尋蹤跡

桃園電子報／ 桃園電子報

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龜山警消在萬壽路一段的溪谷旁發現老翁。圖：讀者提供

桃園市龜山區一名74歲李姓老翁12日晚間6時20分許獨自外出，預計前往中正公園參加活動，隨後卻失聯，龜山警分局接獲家屬報案，出動龜山、大埔、大華、迴龍等派出所協助調閱沿線監視器，昨(16)日上午總算會同消防、搜救人員在萬壽路一段的溪谷旁發現老翁，立即將其送往醫院進一步檢查，所幸老翁意識清醒，沒有生命危險。

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所幸老翁意識清醒，沒有生命危險。圖：讀者提供

龜山分局提到，12日晚間11時許接獲家屬報案稱老翁於當日晚間6時20分許外出，原預計前往中正公園參加活動，卻遲遲未歸。警方獲報後，分局長張鶴瓊立即指揮龜山、大埔、大華、迴龍等派出所協助調閱沿線監視器，透過不同轄區畫面接力追查。經員警逐一比對監視器畫面，掌握老翁自龜山區千禧新城一帶出發後，沿忠義路往林口方向行走，隨後經國立體育大學後方產業道路往迴龍方向移動，再沿萬壽路一段持續前進，最後於13日凌晨2時49分許出現在萬壽路一段約20公里處附近，之後即未再發現其身影，整段步行行程約8小時；15日警方比對出其最後行逕蹤跡，立即結合消防局組成搜救小組實施尋搜行動。

昨日上午，龜山派出所動員4名員警，會同龜山消防分隊12名消防及搜救人員，依據監視器掌握的最後位置，前往周邊展開搜索。由於現場地形複雜、草木叢生，搜救人員持續擴大搜索範圍，終於在上午10時15分許在山區溪谷旁發現老翁。當時老翁意識清楚，警消人員立即上前關切並提供飲水，初步確認身體狀況後，合力將老翁固定於擔架上，移至平面道路，於上午11時5分許由救護車送往醫院進一步檢查。

龜山分局表示，受理協尋案件後，除積極調閱監視器掌握失聯民眾可能行蹤，並視現場情況結合消防等相關單位組成搜索，全力協助協尋民眾平安返家。警方也呼籲，家中若有失智等身障的親屬，應多加留意其動向，或協助配戴防走失愛心手鍊，以利走失時迅速確認身分、協助返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山7旬翁失蹤4天找到了 派出所接力調監視器尋蹤跡

大埔 失蹤 監視器

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