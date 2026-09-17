threads傳今中正紀念堂隨機砍人！北市警鎖定境外帳號加強維安

Threads傳出有網友發文預告「無差別攻擊」，一個貼文聲稱17日（今天）下午2點整，將持瑞士刀前往中正紀念堂攻擊，還說「不要怨我，去怨社會」，引發民眾恐慌報警。轄區台北市警中正一分局獲報不敢大意，聯合市刑大科偵隊成立專案小組追查，發現發文帳號位在境外，且屬於推播娛樂城廣告的新帳號，不排除是為博取流量刻意造謠，目前該帳號已關閉。

北市警中正一分局指出，16日接獲110報案網上有相關恐嚇言論，隨即組專案小組偵辦，經調查，該發文帳號為「V」字開頭的新辦帳號，內容多與境外娛樂城廣告有關，調閱資料得知IP位置在國外。

警方雖研判為境外網軍或詐騙帳號「刷流量」，但為避免突發狀況，已和中正紀念堂管理處保持密切聯繫，將自今日下午2點起加強安全維護措施，強化巡邏密度並盤查可疑人士，確保民眾安全。

警方呼籲，民眾切勿在網路散布危害公共安全之言論，警方對於任何危害社會治安之行為均將依法嚴辦，絕不寬貸，以維護社會安全與公共秩序。