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高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

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高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山區發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期照顧臥病在床的84歲黃姓祖母，近日壓力大，昨深夜10時41分許持刀猛刺黃的身體，其中一刀刺中左腹，家屬透過監視器發現異狀報警，警方趕抵，曾男倒臥臥室，祖孫雙雙被送醫，所幸2人無生命危險。

鳳山警分局指出，五甲派出所昨天深夜10時41分許接獲報案，指稱一處民宅內有家人遭持刀刺傷。警方獲報後立即派員趕赴現場，並同步通知救護人員到場協助。

經警方初步了解，19歲曾姓男子疑因長期照顧年邁且臥病在床的84歲黃姓祖母，近日曾透露身心壓力沉重，沒料，昨晚疑因情緒失控，持水果刀猛刺黃婦的身體，其中一刀刺中左腹部。

當時家屬透過監視畫面察覺不對勁報案，警方到場時，除發現黃婦在床上喊痛、腹部流血但意識清楚外，曾男也倒臥於住家浴室內，意識不清；救護人員將黃先送醫治療，曾男則由警方協助送醫救治。

據了解，黃婦疑因年紀大患有失智症狀，日前在家又不慎摔斷腿，由曾難照料中，沒料卻發生長照悲劇。所幸黃婦經院方救治後，無生命危險，仍需住院療養。

曾男送醫後無大礙，已於凌晨時分出院，警方隨即依法將其逮捕，全案警詢後，將依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦。至於詳細案發原因及經過，仍待進一步調查釐清，警方另依家庭暴力相關通報。

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高市鳳山區昨晚發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀刺黃腹部後，自己倒臥浴室，祖孫雙雙被送醫。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區昨晚發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期顧臥床的84歲黃姓祖母，持刀刺黃腹部後，自己倒臥浴室，祖孫雙雙被送醫。記者石秀華／翻攝
圖為救護車示意圖。聯合報系資料照
圖為救護車示意圖。聯合報系資料照

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