快訊

Fed升息1碼點燃市場 台灣央行升半碼呼聲升高

三峽汽車變速箱專修廠凌晨大火 救出1男送醫

抓包科技新貴未婚夫偷吃女同事…12星座準新娘反應曝 地獄復仇是這組

聽新聞
0:00 / 0:00

屏科大餐廳深夜飄焦味驚動學生 警消到場揪出地下室書店「這一鍋」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

<a href='/search/tagging/2/屏科大' rel='屏科大' data-rel='/2/114625' class='tag'><strong>屏科大</strong></a>第二餐廳今凌晨傳出燒焦味，警消獲報到場發現是第二餐廳地下室<a href='/search/tagging/2/書店' rel='書店' data-rel='/2/245838' class='tag'><strong>書店</strong></a>老闆煮食不慎。圖／讀者提供
屏科大第二餐廳今凌晨傳出燒焦味，警消獲報到場發現是第二餐廳地下室書店老闆煮食不慎。圖／讀者提供
屏東縣消防局今17日凌晨接獲屏科大學生報案，屏科大第二餐廳傳出燒焦味，派人到場後，發現是餐廳地下室書店老闆煮食不慎，已自行將燒焦鍋子泡水。第二餐廳旁附近就有三個宿舍，不少學生在社群發文，以為餐廳失火，引發一陣騷動。

屏東縣消防局指出，今凌晨12時18分，接獲學生來電表示，屏科大第二餐廳燒焦味，派遣龍泉分隊1車2人前往，現場回報無火煙，也沒有警鈴作動，經周邊尋找後發現是餐廳地下室書店老闆煮食不慎，已將煮焦的鍋子泡水，消防人員沒有出水，後續交由校方處理。

屏科大校園廣闊，第二餐廳地下室書軒，一旁就有三間宿舍，包括德齋、實齋，仁齋宿舍。

消防局提醒，煮食請切記人離火熄的第一守則。

屏科大第二餐廳今凌晨傳出燒焦味，警消獲報到場發現是第二餐廳地下室書店老闆煮食不慎。圖／讀者提供
屏科大第二餐廳今凌晨傳出燒焦味，警消獲報到場發現是第二餐廳地下室書店老闆煮食不慎。圖／讀者提供

屏科大 學生 書店

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

才撤減速丘增測速…屏科大開學2天爆6起車禍

北市中正區發生火警火焰竄天 台大醫院都聞到臭味

高師大校長王政彥遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 他駁斥：抹黑

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

相關新聞

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

高市鳳山區發生一起長照悲劇，19歲曾姓男子疑不堪長期照顧臥病在床的84歲黃姓祖母，近日壓力大，昨深夜10時41分許持刀猛刺黃的身體，其中一刀刺中左腹，家屬透過監視器發現異狀報警，警方趕抵，曾男倒臥臥室，祖孫雙雙被送醫，所幸2人無生命危險。

影／三峽汽車變速箱專修廠凌晨大火 救出1男送醫

新北市消防局今天凌晨4時9分獲報，三峽區介壽路三段發生工廠火警，據了解，火警現場為1層樓連動加蓋鐵皮建築物，起火處為汽車變速箱專修廠，廠房內冒出明顯火煙，消防人員從火場中救出61歲楊姓男子，意識清醒，預防性送往土城長庚醫院。

屏科大餐廳深夜飄焦味驚動學生 警消到場揪出地下室書店「這一鍋」

屏東縣消防局今17日凌晨接獲屏科大學生報案，屏科大第二餐廳傳出燒焦味，派人到場後，發現是餐廳地下室書店老闆煮食不慎，已自行將燒焦鍋子泡水。第二餐廳旁附近就有三個宿舍，不少學生在社群發文，以為餐廳失火，引發一陣騷動。

擋土牆埋廢棄物 黑心商海撈6億

雲林縣林姓工程行負責人涉假藉承攬莿桐鄉大美段擋土牆工程之便，向七家環保公司招攬收取事業廢棄物，再直接堆置、回填至工地，體積達四點三萬餘立方公尺，雲林地檢署以廢棄物處理成本折算，不法所得至少六億元，依違反廢棄物清理法起訴林等廿一人及七家公司，求處三年以上徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。