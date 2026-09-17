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屏科大餐廳深夜飄焦味驚動學生 警消到場揪出地下室書店「這一鍋」
屏東縣消防局今17日凌晨接獲屏科大學生報案，屏科大第二餐廳傳出燒焦味，派人到場後，發現是餐廳地下室書店老闆煮食不慎，已自行將燒焦鍋子泡水。第二餐廳旁附近就有三個宿舍，不少學生在社群發文，以為餐廳失火，引發一陣騷動。
屏東縣消防局指出，今凌晨12時18分，接獲學生來電表示，屏科大第二餐廳燒焦味，派遣龍泉分隊1車2人前往，現場回報無火煙，也沒有警鈴作動，經周邊尋找後發現是餐廳地下室書店老闆煮食不慎，已將煮焦的鍋子泡水，消防人員沒有出水，後續交由校方處理。
屏科大校園廣闊，第二餐廳地下室書軒，一旁就有三間宿舍，包括德齋、實齋，仁齋宿舍。
消防局提醒，煮食請切記人離火熄的第一守則。
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