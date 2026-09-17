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擋土牆埋廢棄物 黑心商海撈6億

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林報導

<a href='/search/tagging/2/雲林' rel='雲林' data-rel='/2/177446' class='tag'><strong>雲林</strong></a>縣林姓工程行負責人招攬收取事業<a href='/search/tagging/2/廢棄物' rel='廢棄物' data-rel='/2/103713' class='tag'><strong>廢棄物</strong></a>，再堆置、回填至得標的<a href='/search/tagging/2/擋土牆' rel='擋土牆' data-rel='/2/243591' class='tag'><strong>擋土牆</strong></a>工地，體積達四點三萬餘立方公尺，不法所得至少六億元。圖／雲林地檢署提供
雲林縣林姓工程行負責人招攬收取事業廢棄物，再堆置、回填至得標的擋土牆工地，體積達四點三萬餘立方公尺，不法所得至少六億元。圖／雲林地檢署提供

雲林縣林姓工程行負責人涉假藉承攬莿桐鄉大美段擋土牆工程之便，向七家環保公司招攬收取事業廢棄物，再直接堆置、回填至工地，體積達四點三萬餘立方公尺，雲林地檢署以廢棄物處理成本折算，不法所得至少六億元，依違反廢棄物清理法起訴林等廿一人及七家公司，求處三年以上徒刑。

檢方調查，林（五十一歲）來自雲林台西鄉，二○二二年起得標雲林莿桐鄉大美段擋土牆工程，以施工之名，聯合七家專門代工處理廢棄物的環保科技公司，在雲林、嘉義、南彰化等地區收取廢棄物。

七家環保公司為節省拆解廢棄物的成本，未拆解、分類收到的廢棄物，直接交給林處理，林再委託交通公司或個人載運，將大量廢棄物運至擋土牆工地堆置或回填。

雲林縣環保局採樣檢測確認二○二二年五月起至二○二四年五月間，堆置或回填的廢棄物包括土木、建築廢棄物、混凝土塊、廢玻璃纖維、廢塑膠混合物等，體積達四萬三○二五立方公尺。

由於不同種類廢棄物重量不一，檢方估算，林不法堆置的廢棄物重量約三萬餘公噸至八萬餘公噸之間，以每公噸一萬八千元處理費計算，不法集團共可省下六億一九五六萬元至十五億四八九○萬元不等。

檢方指出，林無視政府對環境保護的宣導，恣意違反廢清法，造成環境汙染，犯罪期間達二年，危害公共利益頗鉅，建請法院從重量處三年以上徒刑，其餘被告也盼從重量刑。

擋土牆 廢棄物 雲林

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