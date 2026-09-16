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北市中正區發生火警火焰竄天 台大醫院都聞到臭味
台北市中正區林森南路61巷附近民宅今天晚上9點7分發生火警，現場火勢竄天，消防局獲報動員大批人車到場灌救，由於有延燒之餘，目前仍在確認是否有人受困。
據民眾表示，火勢刺鼻煙味連附近的中正紀念堂、張榮發基金會、台大醫院都聞得到。
【中央社／台北16日電】
台北市警消今晚獲報台大醫院體育館旁的林森南路61巷弄內民宅發生火警，到場發現一處2樓建物起火並冒濃煙，拉水線搶救後火勢已撲滅，初查無人受困，起火原因待釐清。
台北市警消晚間9時7分獲報在林森南路61巷弄內發生火警，火勢有延燒狀況，派出指揮車6輛、消防車19輛、救護車3輛共49名消防救護員抵達現場。
大批消防救護員抵達發現，發生火災的是一棟2樓建物，經拉水線搶救，火勢晚間9時50分撲滅。經警消聯繫屋主兒子稱目前無人在家，其餘關係人皆已聯繫上，目前初步查清無人受困。
據了解，台北市林森南路61巷是台大醫院體育館旁的知名美食巷弄，如知名水餃店也在此處。此次發生火警民宅的起火原因仍待警消進一步調查釐清。
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