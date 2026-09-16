台中離奇車禍...23歲男整天沒吃飯暈眩 騎車衝進鐵板燒店撞傷一家三口

台中市南屯區今晚發生一起離奇車禍，23歲幸姓男子無照騎車經五權西路時，自稱整天沒吃飯、血糖低暈眩，綠燈直行後衝進路口1間鐵板燒店內，撞傷正在用餐的鄭姓一家三口都輕傷送醫，幸則無大礙留在現場，警方查幸無酒駕、毒駕，已調閱監視器釐清案情中。

台中第四分局今晚6時30分獲報，南屯區五權西路二段有車禍，到場發現竟然是1輛機車撞進路邊鐵板燒大門內，現場3人輕傷送醫。

警方查，肇事的幸男沒有駕照，他自稱整天都沒吃飯要出外用餐，但因血糖低暈眩、視線模糊，綠燈直行卻偏離方向，直接撞進路旁的鐵板燒店大門，導致正在用餐的鄭姓一家三口莫名挨撞，3人背部、膝蓋多處擦挫傷都送醫。

警方查，幸男無照，但沒有酒駕、毒駕情形，已經調閱監視器釐清案發經過，並依違反道路交通管理處罰條例第21條第1、6項等規定舉發，車輛移置保管，吊扣牌照。

南屯區五權西路鐵板燒店遭機車衝撞，導致店內用餐民眾3人受傷。記者曾健祐／翻攝