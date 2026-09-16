快訊

FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

警政署警務正涉毒交保！一路罵髒話、跑給媒體追 慘跌門口狼狽離去

聽新聞
0:00 / 0:00

影／成大舊校門「窮理致知」牌坊被撞出一個洞 警方調閱監視器追司機

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區大學路上、建造於1956年、擁有70年歷史的成大舊校門「窮理致知」牌坊，下午5時許因有一輛抓斗車經過時，疑似未完全把抓斗放下，導致抓斗撞上牌坊，水泥塊剝落，缺了一個洞；轄區第一警分局證實，已接獲民眾報案，將調閱監視器，通知駕駛到案說明。

成大2019年底提報「窮理致知」牌坊列為歷史建物，2021年6月4日，台南市文化局將牌坊公告為歷史建築，今天下午5時許，卻有抓斗車經過，將牌坊撞出一個洞；台南在地臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」指出，肇事司機可能面臨被罰30至200萬元的罰鍰。

網友紛紛表示「太過份了吧，這是門面耶」、「為自己便宜行事付出一些代價也是必須的」、「這個歷史牌樓真的是這條路的大障礙，建議移到腹地廣大的成大校區裡面去」、「順便移到校園好了」、「那牌樓就是告訴用路人你已經進入成大校園了，該減速小心通行了」、「真的滿不方便的、一條路被這個檔了不少面積、而且沒有比較安全」。

第一分局表示，已接獲熱心民眾報案，正調閱監視器，待查出駕駛身分，將通知到案說明，釐清是否違反道路交通管理處罰條例，並請校方到場表示意見。

依據成大校方資料，成大創立於1931年，最早是「台南高等工業學校」，台灣光復後，1946年改制為台灣省立台南工業專科學校，之後又改為台灣省立工學院，1956年再改制為省立成功大學，並由當時的總統蔣中正頒給「 窮理致知」牌坊，將四個字做為學校校訓；當時學校只有成功校區，還沒有大學路，牌坊是外校門。

台南市東區大學路上、建造於1956年、擁有70年歷史的成大舊校門「窮理致知」牌坊，被抓斗車撞出一個洞。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」
台南市東區大學路上、建造於1956年、擁有70年歷史的成大舊校門「窮理致知」牌坊，被抓斗車撞出一個洞。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」

台南市東區大學路上、建造於1956年、擁有70年歷史的成大舊校門「窮理致知」牌坊，被抓斗車撞出一個洞。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」
台南市東區大學路上、建造於1956年、擁有70年歷史的成大舊校門「窮理致知」牌坊，被抓斗車撞出一個洞。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」

台南市東區大學路上、建造於1956年、擁有70年歷史的成大舊校門「窮理致知」牌坊，被抓斗車撞出一個洞。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」
台南市東區大學路上、建造於1956年、擁有70年歷史的成大舊校門「窮理致知」牌坊，被抓斗車撞出一個洞。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」

台南 成大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

救護車卡路口乾等20秒！彰化6汽機車不讓路 警方：最高罰3.6萬吊照

影／超狂搬家？騎單車載整張沙發上路 警：違規卻無法舉發

故宮研究大樓屋頂瓦片驚傳大面積滑落 故宮：將盡速修復

台中國光客運輾新加坡婦人命危…現場監視器曝光 右轉撞到行人

相關新聞

高雄校園爆持刀衝突 學生腹部遭刺傷…教育局：啟動校安機制

高雄市某私立職校今傳出持刀濺血事件，5名一、二年級學生疑因口角爆發肢體衝突，其中一名學生持刀反擊，造成2人受傷送醫，目前均意識清楚；高市教育局回應，已要求校方啟動校安應變機制，全案由警方調查釐清。

台中離奇車禍...23歲男整天沒吃飯暈眩 騎車衝進鐵板燒店撞傷一家三口

台中市南屯區今晚發生一起離奇車禍，23歲幸姓男子無照騎車經五權西路時，自稱整天沒吃飯、血糖低暈眩，綠燈直行後衝進路口1間鐵板燒店內，撞傷正在用餐的鄭姓一家三口都輕傷送醫，幸則無大礙留在現場，警方查幸無酒駕、毒駕，已調閱監視器釐清案情中。

影／成大舊校門「窮理致知」牌坊被撞出一個洞 警方調閱監視器追司機

台南市東區大學路上、建造於1956年、擁有70年歷史的成大舊校門「窮理致知」牌坊，下午5時許因有一輛抓斗車經過時，疑似未完全把抓斗放下，導致抓斗撞上牌坊，水泥塊剝落，缺了一個洞；轄區第一警分局證實，已接獲民眾報案，將調閱監視器，通知駕駛到案說明。

民進黨創黨40週年音樂會本周六登場 北平東路今起管制3天

民主進步黨將在本周六舉辦創黨40周年紀念音樂會，活動地點選在民進黨中央黨部前的中正區北平東路、杭州北路，為配合硬體搭設與活動進行，北市警中正一分局今天宣布，自17日上午9時起至20日中午12時止，北平東路等周邊路段將實施大規模交通管制，並視現場車流與人潮隨時擴大管制範圍，提醒駕駛人提早改道。

高雄職校學生爆衝突 高一生遭餐刀刺腹

高雄市某職校今天下午發生學生持刀鬥毆；3名1年級學生聯手毆打二年級2名學生，遭持刀反擊，其中黃姓學生遭刺中腹部，送醫急救，暫無生命危險。確實鬥毆原因由警方調查。

高雄蓮池潭女子溺水 警消救起已無生命跡象

高雄市左營區蓮池潭今天下午發生溺水案件，1名女子漂浮水面，民眾見狀趕緊報警，警消獲報後趕赴現場救援，將女子救上岸時，發現已經死亡，報請檢方相驗，查明確實死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。