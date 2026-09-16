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影／成大舊校門「窮理致知」牌坊被撞出一個洞 警方調閱監視器追司機
台南市東區大學路上、建造於1956年、擁有70年歷史的成大舊校門「窮理致知」牌坊，下午5時許因有一輛抓斗車經過時，疑似未完全把抓斗放下，導致抓斗撞上牌坊，水泥塊剝落，缺了一個洞；轄區第一警分局證實，已接獲民眾報案，將調閱監視器，通知駕駛到案說明。
成大2019年底提報「窮理致知」牌坊列為歷史建物，2021年6月4日，台南市文化局將牌坊公告為歷史建築，今天下午5時許，卻有抓斗車經過，將牌坊撞出一個洞；台南在地臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」指出，肇事司機可能面臨被罰30至200萬元的罰鍰。
網友紛紛表示「太過份了吧，這是門面耶」、「為自己便宜行事付出一些代價也是必須的」、「這個歷史牌樓真的是這條路的大障礙，建議移到腹地廣大的成大校區裡面去」、「順便移到校園好了」、「那牌樓就是告訴用路人你已經進入成大校園了，該減速小心通行了」、「真的滿不方便的、一條路被這個檔了不少面積、而且沒有比較安全」。
第一分局表示，已接獲熱心民眾報案，正調閱監視器，待查出駕駛身分，將通知到案說明，釐清是否違反道路交通管理處罰條例，並請校方到場表示意見。
依據成大校方資料，成大創立於1931年，最早是「台南高等工業學校」，台灣光復後，1946年改制為台灣省立台南工業專科學校，之後又改為台灣省立工學院，1956年再改制為省立成功大學，並由當時的總統蔣中正頒給「 窮理致知」牌坊，將四個字做為學校校訓；當時學校只有成功校區，還沒有大學路，牌坊是外校門。
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