高雄校園爆持刀衝突 學生腹部遭刺傷…教育局：啟動校安機制

高雄市某私立職校今傳出持刀濺血事件。救護車示意圖。聯合報系資料照

高雄市某私立職校今傳出持刀濺血事件，5名一、二年級學生疑因口角爆發肢體衝突，其中一名學生持刀反擊，造成2人受傷送醫，目前均意識清楚；高市教育局回應，已要求校方啟動校安應變機制，全案由警方調查釐清。

事件發生在下午2時30分左右，一年級黃姓、郭姓及陳姓3名學生，與二年級王姓、鄭姓學生發生口角，隨後爆發肢體衝突，過程中王姓學生躲進教室，疑持約20公分餐刀刺向追來的黃姓學生，造成黃生腹部受傷。

校方立即將雙方隔開，消防人員到場將受傷學生分別送往國軍高雄總醫院及民生醫院治療，2名傷者均意識清楚，其中黃姓學生腹部傷口經縫合後，暫無生命危險。

教育局表示，事件發生後，已要求學校立即掌握狀況，妥善照顧受影響學生，維護學生安全及受教權益，並啟動校園安全應變機制，校方也已通知家長到場陪同。

教育局指出，已請校方全面掌握涉案及受影響學生狀況，由學務及輔導團隊提供心理輔導與關懷，協助學生穩定情緒、恢復校園生活，後續除配合警方調查，也將檢討校園安全管理及預防措施，避免類似事件再度發生。