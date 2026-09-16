民進黨創黨40週年音樂會本周六登場 北平東路今起管制3天

民主進步黨將在本周六舉辦創黨40周年紀念音樂會，活動地點選在民進黨中央黨部前的中正區北平東路、杭州北路，為配合硬體搭設與活動進行，北市警中正一分局今天宣布，自17日上午9時起至20日中午12時止，北平東路等周邊路段將實施大規模交通管制，並視現場車流與人潮隨時擴大管制範圍，提醒駕駛人提早改道。

中正一警方指出，民進黨申准9月17日至19日每日0時至24時，在北平東路及杭州北路段舉辦「政策宣講」集會活動。警方規劃的交通管制重點包括舞台與硬體搭設管制，自9月17日上午9時起至9月20日中午12時活動撤場結束止，北平東路（林森北路不含至杭州北路不含）北側3線車道封閉管制，禁止車輛通行。

彈性擴大管制範圍包括北平東路南側預留1線車道，屆時將視現場群眾聚集狀況彈性封閉；此外，忠孝東路與杭州北路口也將視紹興南街及北平東路車流，彈性管制車輛往北行駛。

警方提醒，管制期間行經該區域的公車路線將配合改道，民眾可至台北市公共運輸處網站或電洽（02-27274168）查詢路線調整資訊；駕駛人請隨時收聽警廣路況報導，行經管制路段減速慢行，並配合現場員警與義交指揮。

民進黨創黨40周年音樂會將在19日晚間7時在北平東路與林森北路口登場，以「傳承40民主共鳴」為主題，規劃四大主題篇章。演出陣容包含陳明章、謝銘祐、董事長樂團、PiA吳蓓雅、Vuize王鍾惟、錦川大樂隊、雞屎藤舞蹈劇場及新竹縣竹北市長鄭朝方等人，預計吸引大批支持者到場。

民進黨創黨40周年音樂會將在19日晚間7時在北平東路與林森北路口登場，以「傳承40民主共鳴」為主題，預計吸引大批支持者到場。圖／截取字民進黨臉書