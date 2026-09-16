花蓮男持雙刀街頭揚言尋仇砍警未遂 逃2公里爬屋頂對峙落網

花蓮市國盛四街今天下午一名高姓男子手持雙刀揮舞自稱要尋仇，警方獲報到現場，要求男子把刀放下，但男子情緒失控，甚至持刀試圖揮砍員警後騎機車逃逸。警方追了2公里多到吉安鄉北昌一街高男住處，男子竟攀爬透天厝外牆到頂樓與警方對峙，後來在家人與警消勸說下就範並送醫治療。

警方表示，今天下午2時許接獲民眾報案，指稱高男持雙刀出現在國盛四街一帶，情緒激動且口中不斷揚言尋仇，員警到場後立即喝令放下刀械，但高男不願配合，甚至揮刀企圖攻擊員警，隨後騎乘機車離開現場。

警方立即通報支援警力展開追緝，並一路追至吉安鄉北昌一街高男住處，高男返家後，不知何故沿著住家外牆及鐵皮結構不斷攀爬，最後躲至後方屋頂，與警方僵持超過1小時，現場除警方部署戒備外，消防人員也到場協助安全維護。

警方指出，過程中高男家屬趕抵現場勸說，轄區派出所所長也持續安撫其情緒，待高男情緒逐漸穩定後，警方把握時機採取包圍控制，於下午3時30分左右，順利將其壓制逮捕，並送醫接受治療，幸全案無人受傷。

據了解，高男曾在新北市從事油漆工作，數月前返回花蓮居住，疑因吸食毒品後精神狀況不穩，才出現持刀滋事行為，詳細案情及涉毒情形，警方正進一步調查釐清。

正好路過的市民代表莊依婕說，在跑行程的路上發現一位男子拿著刀在揮舞，警察跟到那位男子家中，門口圍了很多警察，男子衝到家裡之後，看到他在樓頂上探頭，可能發現太多的警察聚集在自家樓下，他自己應該很緊張，沒想到他沿著屋簷奔跑。覺得現在人是否壓力可能有點過重，呼籲民眾看到類似情形一定要馬上報警，並注意自身安全。

花蓮市國盛四街今天下午一名高姓男子手持雙刀，還持刀攻擊員警後騎車逃逸，警方一路追捕約2公里，最後在吉安鄉北昌一街其住處附近將人控制。圖／民眾提供

花蓮市國盛四街今天下午一名高姓男子手持雙刀，還持刀攻擊員警後騎車逃逸，警方一路追捕約2公里，男子在吉安鄉北昌一街其住處攀爬外牆，十分危險。圖／花蓮市民代表莊依婕提供

花蓮市國盛四街今天下午一名高姓男子手持雙刀，還持刀攻擊員警後騎車逃逸，警方一路追捕約2公里，最後在吉安鄉北昌一街其住處附近將人控制。圖／民眾提供