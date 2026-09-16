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失智男子失聯逾27時 警搜索發現倒臥山區急送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

患有失智症的69歲台南市山上區張姓男子，1前天近午從新莊里住處徒步外出遲遲未歸，家屬四處尋找仍無所獲，當晚8時急報警協尋，警沿途調閱監視器，掌握老翁行進方向，在約1公里外一處山區荒野草叢發現奄奄一息的張某，歷經27小時及時送醫，家屬終於放下心中大石。

據知，張某罹患失智多年，前天近12時離家時，家人一開始未發現，驚覺不見人影家屬後四處尋找一下午仍無所獲，晚上近8時焦急至山上分駐所報案協尋。

山上分駐所所長林建誌派員沿途調閱監視器，逐步掌握老翁行進方向並縮小範圍，再深入偏僻處進行地毯式搜索。隨著失聯時間不斷拉長，老翁年長又患有失智，體力及身體狀況令人擔憂，員警不敢鬆懈。

所幸昨下午3時傳來好消息，警方在山上區新莊里離張某住處約1公里一處山區荒野草叢下發現張某，其倒臥在地奄奄一息，此時離家已超過27小時，幸仍有意識，警方立即通報消防人員送往安南醫院救治，也讓徹夜焦急等待的家屬終於放下心中大石。

新化警分局分局長黃宗仁呼籲，家中如有失智或易走失長者，可配戴愛心手鍊或定位裝置，一旦發現失聯應速報警，把握黃金協尋時間。

台南山上失智男子失聯逾27時，警搜索發現倒臥山區急送醫。記者謝進盛／翻攝
台南山上失智男子失聯逾27時，警搜索發現倒臥山區急送醫。記者謝進盛／翻攝

台南山上失智男子失聯逾27時， 警搜索發現倒臥山區急送醫。記者謝進盛／翻攝
台南山上失智男子失聯逾27時， 警搜索發現倒臥山區急送醫。記者謝進盛／翻攝

台南山上失智男子失聯逾27時，警搜索發現倒臥山區急送醫。記者謝進盛／翻攝
台南山上失智男子失聯逾27時，警搜索發現倒臥山區急送醫。記者謝進盛／翻攝

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