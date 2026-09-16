快訊

剴剴遭虐死⋯社工陳尚潔喊已盡義務 聘「前法官」律師拚無罪

陳建州心肌梗塞送醫手術 A-Lin密電范瑋琪揭最新近況

聽新聞
0:00 / 0:00

疑港男捷運喝飲料遭制止 女伴不滿比中指…北捷：已提告並提供司法協助

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北捷運近期疑似一名香港籍男子在捷運大安站月台層喝飲料，遭到保全制止，不料一旁同行女子嗆聲「他有喝一次，有喝很多次嗎？」搭車前又對保全比中指。北捷今表示，保全已前往警局報案，若在禁止飲食區內喝飲料，可處1500元以上7500以下罰鍰。

根據民眾目擊，該男子在大安站內喝飲料，被保全勸阻後，同行的女子不滿保全質疑多次勸阻不改，嗆「有喝一次，他有喝很多次嗎？」「為什麼要說屢勸不聽？」後續仍和保全溝通，但女子在上車後又對保全比中指。

北捷指出，在9月15日大安站有旅客於月台候車時違規飲食，車站保全依規定勸導，過程中遭同行旅客以不雅手勢對待，保全已前往警察局報案提告，台北捷運公司將全力提供司法協助。

北捷表示，站務人員、保全、清潔等捷運車站內工作人員，共同肩負維持車站秩序、環境整潔的責任，於執勤過程中，如遭受不當對待或權益受侵害等情形，北捷都會提供必要協助與支持，維護工作尊嚴與執勤權益。

針對旅客在捷運系統違規飲食部分，北捷已完成證據收集，將依「大眾捷運法」第50條第1項第9款規定，於捷運系統禁止飲食區內飲食、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔者，處1500元以上、7500元以下罰鍰。

北捷提醒，進入捷運系統後請遵守乘車規定，並尊重人員執行勤務的職責，共同維護整潔乾淨的乘車環境。

北捷告示立牌。圖／台北捷運公司提供
北捷告示立牌。圖／台北捷運公司提供

北捷 飲料

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

港男北捷內喝飲料被勸阻 女友嗆「只喝1口」還比中指惹眾怒

港女搭台灣捷運疑逃票！反公審職員捱轟 發千字文反擊：不符事實

科學人／每日一杯含糖飲料 胃癌風險恐增2.45 倍？

好暖！國小妹生日拿零用錢請全班喝飲料 老闆打5折再加送1杯

相關新聞

台中國光客運輾新加坡婦人命危…現場監視器曝光 右轉撞到行人

台中市西區民生路、自由路今中午11點多發生嚴重車禍，1輛國光客運右轉時輾到1名來台旅遊的新加坡婦人，現場尖叫聲四起，婦人一度命危仍搶救中，肇事龔姓稱有停等才起步，認為婦人急著過馬路衝出才未注意，路口監視器拍下，公車緩慢右轉時撞到人，是否有停等警方釐清中。

台中嚴重車禍！國光輾新加坡婦命危、尖叫聲四起 司機：車速很慢

台中市西區民生路、自由路今中午11點多發生嚴重車禍，1輛國光客運右轉時輾到1名來台旅遊的新加坡婦人，現場尖叫聲四起，婦人一度命危搶救中；肇事司機表示他有依規定停等後再起步，詳細原因釐清中。

花蓮男持雙刀街頭揚言尋仇砍警未遂 逃2公里爬屋頂對峙落網

花蓮市國盛四街今天下午一名高姓男子手持雙刀揮舞自稱要尋仇，警方獲報到現場，要求男子把刀放下，但男子情緒失控，甚至持刀試圖揮砍員警後騎機車逃逸。警方追了2公里多到吉安鄉北昌一街高男住處，男子竟攀爬透天厝外牆到頂樓與警方對峙，後來在家人與警消勸說下就範並送醫治療。

高雄蓮池潭女子溺水 警消救起已無生命跡象

高雄市左營區蓮池潭今天下午發生溺水案件，1名女子漂浮水面，民眾見狀趕緊報警，警消獲報後趕赴現場救援，將女子救上岸時，發現已經死亡，報請檢方相驗，查明確實死因。

失智男子失聯逾27時 警搜索發現倒臥山區急送醫

患有失智症的69歲台南市山上區張姓男子，1前天近午從新莊里住處徒步外出遲遲未歸，家屬四處尋找仍無所獲，當晚8時急報警協尋，警沿途調閱監視器，掌握老翁行進方向，在約1公里外一處山區荒野草叢發現奄奄一息的張某，歷經27小時及時送醫，家屬終於放下心中大石。

疑港男捷運喝飲料遭制止 女伴不滿比中指…北捷：已提告並提供司法協助

台北捷運近期疑似一名香港籍男子在捷運大安站月台層喝飲料，遭到保全制止，不料一旁同行女子嗆聲「他有喝一次，有喝很多次嗎？」搭車前又對保全比中指。北捷今表示，保全已前往警局報案，若在禁止飲食區內喝飲料，可處1500元以上7500以下罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。