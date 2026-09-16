疑港男捷運喝飲料遭制止 女伴不滿比中指…北捷：已提告並提供司法協助

台北捷運近期疑似一名香港籍男子在捷運大安站月台層喝飲料，遭到保全制止，不料一旁同行女子嗆聲「他有喝一次，有喝很多次嗎？」搭車前又對保全比中指。北捷今表示，保全已前往警局報案，若在禁止飲食區內喝飲料，可處1500元以上7500以下罰鍰。

根據民眾目擊，該男子在大安站內喝飲料，被保全勸阻後，同行的女子不滿保全質疑多次勸阻不改，嗆「有喝一次，他有喝很多次嗎？」「為什麼要說屢勸不聽？」後續仍和保全溝通，但女子在上車後又對保全比中指。

北捷指出，在9月15日大安站有旅客於月台候車時違規飲食，車站保全依規定勸導，過程中遭同行旅客以不雅手勢對待，保全已前往警察局報案提告，台北捷運公司將全力提供司法協助。

北捷表示，站務人員、保全、清潔等捷運車站內工作人員，共同肩負維持車站秩序、環境整潔的責任，於執勤過程中，如遭受不當對待或權益受侵害等情形，北捷都會提供必要協助與支持，維護工作尊嚴與執勤權益。

針對旅客在捷運系統違規飲食部分，北捷已完成證據收集，將依「大眾捷運法」第50條第1項第9款規定，於捷運系統禁止飲食區內飲食、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔者，處1500元以上、7500元以下罰鍰。

北捷提醒，進入捷運系統後請遵守乘車規定，並尊重人員執行勤務的職責，共同維護整潔乾淨的乘車環境。