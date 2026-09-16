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社群平台曝轄區連5起車內竊案 警追查槓上開花再逮毒犯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市歸仁警分局太廟派出所本月連續受理轄內5起車內竊盜案件，民眾於Threads、Facebook等社群平台披露引發熱議，警方追查，鎖定郭姓男慣竊，循線在仁德區逮捕，並查獲另名毒犯，警詢後分別依竊盜、毒品罪嫌送辦。

該連續5起車內竊盜案件，日前在上述社群平台延燒，警方承受不小壓力，透過相關管道全力訪查，並結合社區力量並透過相關事證及各方提供線索進行追查，鎖定郭姓慣竊涉嫌重大，掌握落腳在仁德區太子路租屋處。

警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，依法執行拘提及搜索，順利將郭嫌查緝到案，並查獲安非他命等，經查逾30公克，郭坦承犯行。

而警方在該租屋處，也發現陳姓男子疑涉毒品案件，一併帶返依法偵辦。警詢後，分別依竊盜罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送檢方偵辦，相關案件後續仍由檢警持續釐清中，並報請檢方聲請預防性羈押。

歸仁警分局長巫建德表示，提醒民眾停放車輛時應確實上鎖，並避免將皮包、現金及貴重物品放置於車內明顯處，以降低遭竊風險。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

郭姓男子連續竊取被害人車上財物，被監視器清楚拍下犯案過程。記者謝進盛／翻攝
郭姓男子連續竊取被害人車上財物，被監視器清楚拍下犯案過程。記者謝進盛／翻攝

警方在起租屋處起獲的安毒。記者謝進盛／翻攝
警方在起租屋處起獲的安毒。記者謝進盛／翻攝

台南 竊盜 毒犯

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