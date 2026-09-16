救護車卡路口乾等20秒！彰化6汽機車不讓路 警方：最高罰3.6萬吊照

有輛開啟警示燈及警鳴器的救護車，昨天將近中午行彰化縣花壇鄉中山路與學前路口時，被網友發現竟有3輛汽車及3輛機車未停讓救護車，上傳網路引發討論，彰化警分局表示，如有民眾提出檢舉，依道路交通管理處罰條例可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

警方指出，依民眾上傳網路的影片，在昨天上午11時43分許，有輛開啟警示燈及警鳴器的救護車，由北往南行經花壇鄉學前路與中山路口時，路口有多輛機、汽車駕駛人未禮讓，上傳影片後，引起網友討論。由於分局未接獲報案處理，後續掌握是否民眾檢舉，將依違規事實查處。

在影片中，待救護車抵達路口時，停了約20秒，等了3輛汽車、3輛機車通過後，救護車才再前駛。 有網友認為，從影片中， 是救護車行抵路口卻未行進，可能是通行車輛才未禮讓，但有網友認為，既然救護車開啟警示燈及警鳴器，所有車輛就應禮讓，違反規定就要開罰。

花壇分駐所所長李宜蓁表示，從影像顯示，救護車北往南行經花壇鄉學前路與中山路口，依規定開啟警鳴器，但路口機車未依規定禮讓，警方將依影像及具體事證查證處理。

李宜蓁表示，依道路交通安全規則第101條第3項第5款規定，執行緊急任務車輛行經交叉路口時，已進入路口之車輛應駛離至不致妨礙執行緊急任務車輛行進動線之地點；同項以外未進入路口車輛，應減速暫停，不得搶快進入路口，以讓執行緊急任務車輛先行。

另道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，處汽車駕駛人6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照6個月，警方將依法查處，並持續加強緊急車輛禮讓宣導。

有輛開啟警示燈及警鳴器的救護車，昨天將近中午行彰化縣花壇鄉中山路與學前路口時，被網友發現竟有3輛汽車及3輛機車未停讓救護車，上傳網路引發討論。圖／警方提供