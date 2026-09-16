台中國光客運輾新加坡婦人命危…現場監視器曝光 右轉撞到行人

台中市西區民生路、自由路今中午11點多發生嚴重車禍，1輛國光客運右轉時輾到1名來台旅遊的新加坡婦人，現場尖叫聲四起，婦人一度命危仍搶救中，肇事龔姓稱有停等才起步，認為婦人急著過馬路衝出才未注意，路口監視器拍下，公車緩慢右轉時撞到人，是否有停等警方釐清中。

目擊路人說，當時公車要右轉，速度真的很慢，不知為何再起步時就聽到好幾聲哀嚎、尖叫聲四起，才驚覺右前輪已經壓到1名婦人，現場血跡斑斑怵目驚心。

台中市消防局指出，女性傷患（67歲）右上臂、左下肢開放性骨折、骨盆腔骨折，呈OHCA（失去呼吸心跳）現場給予止血帶止血、骨折固定及必要急救處置後，送往中國附醫救治。

台中市警局第一分局表示，龔姓司機（45歲）經確認無酒駕、毒駕，已通知新加坡辦事處協助傷者家屬處理後續事宜，現場交通已恢復正常，警方將詳細蒐證，交由鑑定單位或法院釐清肇因。

龔姓司機說，當時有發現一群人過馬路，自己行經路口慢起步、停等兩次，確認沒人時才起步，車頭一過斑馬線時周邊人開始尖叫，他才知道壓到人了，就趕緊停下並拉手煞車。

龔表示，當時婦人其他親友已經在對面，前面的人一直在叫她，婦人可能急著過馬路、想要衝，自己真的不是故意要去衝撞行人。

他也說，自己過路口有做停等、指叉確認，該做的都有做，可調閱有行車記錄器，認為婦人可能以為車子停下來，都會無條件讓他過，想要趕時間想要衝，才造成悲劇，他真的不是故意的。

新加坡婦人今中午行經西區自由路、民生路口遭1輛國光客運撞上，一度命危送醫恢復生命跡象仍在搶救中。記者曾健祐／攝影