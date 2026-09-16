路擋發揮作用！花蓮客運失控撞花崗國中校門口水泥墩 幸未波及師生

花蓮市1121公路客運今天上午從花蓮轉運站開往光復，途經明禮路要右轉軒轅路時，司機疑似恍神，竟撞上在路口的花崗國中校門口2座水泥路擋，導致路擋破裂倒在路邊，也擋下客運的衝擊力，好在當時並非學生上下課尖峰時間，該起事故沒造成人員傷亡，僅乘客受到驚嚇，詳細的肇事原因尚待釐清。

警方初步調查，今天上午9時許，一輛1121公路客運行經花蓮市明禮路往東行駛時，在花崗國中校門口前，應要右轉軒轅路，但司機卻沒有右轉，而是直接撞上人行道的水泥墩路檔，好在路擋發揮作用擋下客運，在撞擊力下，車上乘客受到驚嚇，客運左前車燈受損。

警方獲報後到場，對44歲黃姓司機酒測，酒測值為0，黃姓司機稱當時車速不快，卻在分心恍神下，車輛沒有確實右轉而撞到路擋。幸好當時已過上學時段沒有師生進出，在地民族里長張東耀得知後，也馬上協助處理，並通知市公所維修路擋，現場迅速恢復原狀。

花蓮市1121公路客運今天上午途經明禮路要右轉軒轅路時，司機疑似恍神，竟撞上在路口的花崗國中校門口2座水泥路擋。圖／民族里長張東耀提供

花蓮市1121公路客運今天上午途經明禮路要右轉軒轅路時，司機疑似恍神，竟撞上在路口的花崗國中校門口2座水泥路擋。圖／民族里長張東耀提供