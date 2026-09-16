陸空聯合搶救森林火災人員吊掛訓練 提升救災人員實戰能力

為強化森林火災搶救效能，林業及自然保育署台中分署昨天和今天，攜手內政部空中勤務總隊與消防署特種搜救隊，在台中合作舉辦「陸空聯合搶救森林火災人員吊掛訓練」，提升第一線救災人員的應變與高空垂降實戰能力。

林業保育署台中分署表示，高空吊掛作業極度考驗隊員的膽識、技術與體能，該分署共有36位具備人員吊掛專業技術的成員。本次訓練分為兩階段進行，昨天在空勤總隊第二大隊沙鹿機棚展開靜態講習，針對直升機指揮手勢、進出機艙程序、安全維護及吊掛技巧做扎實的操作確認。

今天移師石岡土牛亞拓飛行場展開動態實練，由直升機於距地面50至70呎高空，實際執行人員吊掛升、降訓練。參訓隊員中包含3位女性森林護管員，都克服對高空的恐懼並精準完成垂降任務。

台中分署指出，該轄區自2023年迄今已發生27起森林火災，其中國有林大甲溪事業區(梨山地區)發生7起，所佔比例將近四分之一。梨山地區因登山活動頻繁、高山農業且分布易燃的二葉松林，屬於森林火災高風險區。且地處偏遠、山勢陡峭，徒步前往常需費時一天以上。為把握黃金搶救時間，透過直升機將救災人力從空中吊掛投入第一線，已成為不可或缺的救災選項。

台中分署提醒，森林資源極為珍貴，民眾於山林活動時請務必留意火源，遵守「不生火、不引火燒墾、不亂丟菸蒂」原則。若因疏忽失火燒毀他人森林，將面臨2年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，並須承擔高額損害賠償，不可不慎。請大家共同守護山林安全。

林業及自然保育署台中分署昨天和今天，攜手內政部空中勤務總隊與消防署特種搜救隊，合作舉辦「陸空聯合搶救森林火災人員吊掛訓練」。圖／林業及自然保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署昨天和今天，攜手內政部空中勤務總隊與消防署特種搜救隊，合作舉辦「陸空聯合搶救森林火災人員吊掛訓練」。圖／林業及自然保育署台中分署提供