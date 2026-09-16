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台中嚴重車禍！國光輾新加坡婦命危、尖叫聲四起 司機：車速很慢

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區民生路、自由路今中午11點多發生嚴重車禍，1輛國光客運右轉時輾到1名來台旅遊的新加坡婦人，現場尖叫聲四起，婦人一度命危搶救中；肇事司機表示他有依規定停等後再起步，詳細原因釐清中。

目前路人表示，當時公車要右轉，速度真的很慢，不知為何再起步時就聽到好幾聲哀嚎、尖叫聲四起，才驚覺右前輪已經壓到1名婦人，現場血跡斑斑怵目驚心。

國光客運龔姓司機說，他右轉前有依規定先停等、指叉確認，停下再開後才發現壓到人，當時真的沒有看到。

龔男也說，當時一群乘客多人已經到對面路口，剩下1名婦人還沒過馬路，疑似親友呼喊她才趕著加快腳步，原確認行人穿越道上已經沒人才起步，未料就壓到人，車上有行車記錄器都可還原案發狀況。

龔案發後也當面向其他新加坡家屬說，希望阿嬤一切平安，耽誤到你們行程非常抱歉。

台中市消防局指出，女性傷患（67歲）右上臂、左下肢開放性骨折、骨盆腔骨折，呈OHCA（失去呼吸心跳）現場給予止血帶止血、骨折固定及必要急救處置後，送往中國附醫救治。

案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影

案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影

案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影

龔姓司機。記者曾健祐／攝影
龔姓司機。記者曾健祐／攝影

車禍 台中 國光 司機 新加坡 國光客運 台中市

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