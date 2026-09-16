西門町銀行深夜「碰」一聲玻璃全碎 警調監視器傻眼：沒人動它

台北市西門町昨晚出現一場虛驚，昆明街合作金庫西門分行大門玻璃深夜突然爆裂，大量碎片散落一地，路過民眾一度擔心銀行是否遭人破壞、闖入，趕緊報警；警方到場調閱監視器，卻發現沒有人動手，玻璃是在無人碰觸情況下突然自行爆裂，幸未造成傷亡。

轄區萬華警分局表示，西門町派出所昨晚10時許接獲報案，昆明街一間銀行大門玻璃破碎，員警立即趕往現場。由於事發地點是銀行，警方先檢查外圍及出入口，確認鐵門沒有被撬開或破壞的跡象，再通知銀行負責人到場並調閱監視器。

警方查看影像發現，昨晚10時40分左右，銀行大門玻璃在沒有人碰觸的情況下突然爆裂，碎片瞬間散落地面；前後都未發現有人破壞或闖入銀行，排除遭人砸毀、侵入等情形，現場也沒有民眾受傷。

不過銀行大門玻璃為何無故爆裂，目前尚未確定，詳細原因仍待銀行方面後續釐清。警方表示，若民眾發現銀行、商家或其他場所出現異常，可立即報警，由警方到場確認。