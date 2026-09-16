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高雄仁武變壓器爆落砸毀轎車 台電查出肇禍果然「是松鼠」
高雄市仁武區今天上午發生變壓器墜落事故，懸掛在電桿上的變壓器突然爆響，隨後掉落砸中下方停放的黑色轎車，造成車頭毀損。台電派員檢修後查出，確實是松鼠碰觸設備裸露處，引發故障電流，造成變壓器固定螺絲熔斷，才導致變壓器墜落。
今天上午7時10分許，高雄市仁武區文館路與文南街口變壓器突然發出爆響，隨即起火，附近住戶也隨即停電。居民趕往現場查看，發現變壓器掉落砸中轎車，車頭受損，旁邊還有1隻死亡松鼠，當時居民議論是否是松鼠惹禍，經台電檢修後證實，確實與松鼠碰觸設備有關。
台電鳳山區處表示，事故當時共造成2345戶停電，經緊急轉供後，截至今天上午8時31分已恢復2317戶供電，目前仍有28戶停電，台電持續搶修中。
台電說明，松鼠碰觸設備裸露處後產生故障電流，故障電流造成熱應力，使變壓器掛鐵的固定螺絲熔斷，最終導致變壓器掉落。
至於設備平時是否有巡檢，台電表示，電桿設備每半年都會派員巡視，確認設備狀況是否良好。經查這支事故電桿「仁鳥#20左10右1」，最近一次巡檢日期為4月16日，當時巡檢並未發現異狀。
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