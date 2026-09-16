快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南20歲男與友口角深夜砸公司 共享辦公室上班族錯愕

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市佳里區20歲周姓男子先前與朋友發生口角糾紛，昨天凌晨各自前往KTV唱歌，狹路相逢再起衝突，周心生不滿，帶了9個人到對方中西區民生路一段辦公室砸破落地窗玻璃，揚長而去；結果現場是多間公司共用的共享辦公室，警方迅速將周等10人帶回偵辦。

周姓男子昨天凌晨前往佳里區一間KTV唱歌，卻遇到先前結下梁子的友人，兩人再度口角對嗆；凌晨4時許，周帶人持高爾夫球桿前往對方公司地址，砸毀落地窗玻璃，覺得成功報復後離去。由於現場是許多公司共用的辦公室，其他人上班時十分訝異，不知發生何事。

轄區台南市警第二分局民權派出所接獲報案，調閱監視器，昨天陸續將周等10人通知到案，詢問後依毀損與妨害秩序罪嫌函送台南地檢署偵辦；另外，其他公司也將在落地窗修復後，要求周賠償修繕費用。

警方昨天陸續將周等10人通知到案，詢問後依毀損與妨害秩序罪嫌函送台南地檢署偵辦。圖／民眾提供
警方昨天陸續將周等10人通知到案，詢問後依毀損與妨害秩序罪嫌函送台南地檢署偵辦。圖／民眾提供

上班族 台南 辦公室

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

誠新綠能弊案 新光國際投資董事長林伯翰羈押禁見

【熱話題】死刑爭議再起 !繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

台中情侶吵架他竟拉紅貴賓陪葬 飼主狠刺愛犬脖子斃命...下場出爐

相關新聞

台中嚴重車禍！國光輾新加坡婦命危、尖叫聲四起 司機：車速很慢

台中市西區民生路、自由路今中午11點多發生嚴重車禍，1輛國光客運右轉時輾到1名來台旅遊的新加坡婦人，現場尖叫聲四起，婦人一度命危搶救中；肇事司機表示他有依規定停等後再起步，詳細原因釐清中。

影／台中西區台銀前嚴重車禍！國光客運輾壓新加坡女遊客 OHCA搶救

台中市西區民生路今中午11點多發生嚴重車禍，1輛客運行經台中女中和台銀附近，在西區民生路要右轉自由路，不慎輾壓到一名來自新加坡到台灣旅遊的婦人，現場血跡斑斑，當事人當場失去ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止）失去呼吸心跳，目前警消到場搶救中，詳細事發原因釐清中。

騎車上班遇死劫 女兒當場目擊76歲母遭曳引車輾斃崩潰哭

高雄市大寮區台88快速道路橋下今天上午發生死亡車禍。55歲潘姓女子騎機車載76歲母親上班，與曳引車擦撞，機車倒地，潘女受傷，後座母親遭曳引車後輪輾過當場死亡。這場車禍並造成另4輛汽機車追撞，警方正調查確實肇事原因。

獨／台中市警局長吳敬田突拋2單位互換駐地 少年、交通隊基層炸鍋

台中市警局長吳敬田近日突對交通大隊第一中隊、少年警察隊拋出「互換駐地」的議題，要求單位主官評估利弊得失。消息一出，引發基層議論，反對者認為，若此案真落地，只會「勞民傷財」，但支持者表示，若更換駐地能讓未來少年、交通業務執行更加順遂，未嘗不可。

西門町銀行深夜「碰」一聲玻璃全碎 警調監視器傻眼：沒人動它

台北市西門町昨晚出現一場虛驚，昆明街合作金庫西門分行大門玻璃深夜突然爆裂，大量碎片散落一地，路過民眾一度擔心銀行是否遭人破壞、闖入，趕緊報警；警方到場調閱監視器，卻發現沒有人動手，玻璃是在無人碰觸情況下突然自行爆裂，幸未造成傷亡。

高雄仁武變壓器爆落砸毀轎車 台電查出肇禍果然「是松鼠」

高雄市仁武區今天上午發生變壓器墜落事故，懸掛在電桿上的變壓器突然爆響，隨後掉落砸中下方停放的黑色轎車，造成車頭毀損。台電派員檢修後查出，確實是松鼠碰觸設備裸露處，引發故障電流，造成變壓器固定螺絲熔斷，才導致變壓器墜落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。