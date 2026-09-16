影／台南20歲男與友口角深夜砸公司 共享辦公室上班族錯愕

台南市佳里區20歲周姓男子先前與朋友發生口角糾紛，昨天凌晨各自前往KTV唱歌，狹路相逢再起衝突，周心生不滿，帶了9個人到對方中西區民生路一段辦公室砸破落地窗玻璃，揚長而去；結果現場是多間公司共用的共享辦公室，警方迅速將周等10人帶回偵辦。

周姓男子昨天凌晨前往佳里區一間KTV唱歌，卻遇到先前結下梁子的友人，兩人再度口角對嗆；凌晨4時許，周帶人持高爾夫球桿前往對方公司地址，砸毀落地窗玻璃，覺得成功報復後離去。由於現場是許多公司共用的辦公室，其他人上班時十分訝異，不知發生何事。

轄區台南市警第二分局民權派出所接獲報案，調閱監視器，昨天陸續將周等10人通知到案，詢問後依毀損與妨害秩序罪嫌函送台南地檢署偵辦；另外，其他公司也將在落地窗修復後，要求周賠償修繕費用。