快訊

美台悄布局「地獄景象」！美估共軍犯台須擁火力優勢 從3倍暴增至30倍

MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄

春哥侃陸／富豪趕著離境、離婚 陸稅務大清算時代來了

聽新聞
0:00 / 0:00

騎車上班遇死劫 女兒當場目擊76歲母遭曳引車輾斃崩潰哭

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區台88快速道路橋下今天上午發生死亡車禍。55歲潘姓女子騎機車載76歲母親上班，與曳引車擦撞，機車倒地，潘女受傷，後座母親遭曳引車後輪輾過當場死亡。這場車禍並造成另4輛汽機車追撞，警方正調查確實肇事原因。

警方表示，今天上午7時53分接獲報案，指大寮區市道188發生交通事故，立即派遣大寮派出所及交通分隊員警到場處理，並疏導交通。

警方到場，發現潘女受傷，她母親遭59歲李姓男子駕駛的曳引車後輪輾斃，潘女痛哭失聲。說她要載母親到工廠上班，沒想到發生車禍。

警方調查，曳引車沿市道188西往東方向行駛，行經台88快速道路橋下事故路段時，與同向潘女母女騎乘的機車發生擦撞，機車倒地後，吳婦才遭曳引車撞擊並被後輪輾過。

事故發生時，現場另有1輛機車遭波及，曳引車後方還有1輛小貨車及2輛轎車發生追撞，現場一度交通受阻。警方對相關駕駛實施酒測，酒測值均為零。

警方表示，現場已完成測繪、照相等採證工作，詳細肇事原因及雙方肇責仍待後續鑑定釐清。提醒民眾，機車行駛道路遇到大型車輛時，應提高警覺、保持安全距離，避免長時間行駛在大型車左右兩側或與大型車並行，以防大型車視線死角釀成事故。

林園分局表示，將持續加強轄區大型車輛交通違規取締，以及路口、事故熱點巡查，針對未依規定行駛、未保持安全距離等違規行為依法取締，並透過交通宣導降低大型車與機車事故風險。

潘姓女子今天騎機車載母親上班途中，在高雄台88快速道路橋下和曳引車擦撞，母親當場死亡。記者林保光／翻攝
潘姓女子今天騎機車載母親上班途中，在高雄台88快速道路橋下和曳引車擦撞，母親當場死亡。記者林保光／翻攝

潘姓女子今天騎機車載母親上班途中，在高雄台88快速道路橋下和曳引車擦撞，母親當場死亡。記者林保光／翻攝
潘姓女子今天騎機車載母親上班途中，在高雄台88快速道路橋下和曳引車擦撞，母親當場死亡。記者林保光／翻攝

曳引車 女兒 交通事故 車禍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

失聯移工送菜肇事！雲林母載雙胞胎兒上學遇車禍亡 兄弟重傷搶救中

影／夜衝武嶺出事！18歲男大生騎機車撞護欄 墜橋6公尺意識不清

台中西屯待轉區驚魂 六旬翁開BMW恍神撞倒6輛機車釀多人傷

國道一號死亡車禍…大貨車載雞蛋翻覆灑滿地 30歲駕駛當場死亡

相關新聞

失聯移工送菜肇事！雲林母載雙胞胎兒上學遇車禍亡 兄弟重傷搶救中

雲林縣崙背鄉今天清晨發生死亡車禍，一名43歲廖姓母親騎機車載著就讀國二的雙胞胎兒子上學，行經港尾村新鎮路口時，與一輛載菜貨車發生碰撞，母子3人被撞飛數公尺。母親當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治；2名雙胞胎兒子重傷分別送醫救治，貨車上的男性移工司機也重傷、意識不清。校方已啟動關懷應變機制，事故原因仍待警方進一步釐清。

雲林4傷重大車禍！載2國中兒上學碰撞貨車 母送醫不治

雲林縣崙背鄉港尾村新鎮1-15號前今天清晨一輛貨車與機車發生碰撞，一名母親騎機車載著2名就讀崙背國中的兒子，與移工駕駛的貨車碰撞，造成4人重傷，其中母親疑似OHCA（到院前心肺功能停止），另有移工司機重傷、意識不清，2名國中生也受傷送醫。

騎車上班遇死劫 女兒當場目擊76歲母遭曳引車輾斃崩潰哭

高雄市大寮區台88快速道路橋下今天上午發生死亡車禍。55歲潘姓女子騎機車載76歲母親上班，與曳引車擦撞，機車倒地，潘女受傷，後座母親遭曳引車後輪輾過當場死亡。這場車禍並造成另4輛汽機車追撞，警方正調查確實肇事原因。

獨／台中市警局長吳敬田突拋2單位互換駐地 少年、交通隊基層炸鍋

台中市警局長吳敬田近日突對交通大隊第一中隊、少年警察隊拋出「互換駐地」的議題，要求單位主官評估利弊得失。消息一出，引發基層議論，反對者認為，若此案真落地，只會「勞民傷財」，但支持者表示，若更換駐地能讓未來少年、交通業務執行更加順遂，未嘗不可。

影／台南20歲男與友口角深夜砸公司 共享辦公室上班族錯愕

台南市佳里區20歲周姓男子先前與朋友發生口角糾紛，昨天凌晨各自前往KTV唱歌，狹路相逢再起衝突，周心生不滿，帶了9個人到對方中西區民生路一段辦公室砸破落地窗玻璃，揚長而去；結果現場是多間公司共用的共享辦公室，警方迅速將周等10人帶回偵辦。

高雄台電變電箱爆炸起火墜落 砸毀轎車疑松鼠咬電線

高雄市仁武區今天上午發生變電箱爆響起火意外！1只懸掛在電桿上的變電箱，不明原因突然爆響起火，隨後從高處掉落，不巧砸中停在電桿下方的1輛黑色轎車，造成轎車車頭嚴重毀損，現場還發現1隻松鼠死亡，懷疑松鼠咬電線釀禍，確實原因正由台電查修。所幸沒有造成人員受傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。