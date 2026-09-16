騎車上班遇死劫 女兒當場目擊76歲母遭曳引車輾斃崩潰哭

高雄市大寮區台88快速道路橋下今天上午發生死亡車禍。55歲潘姓女子騎機車載76歲母親上班，與曳引車擦撞，機車倒地，潘女受傷，後座母親遭曳引車後輪輾過當場死亡。這場車禍並造成另4輛汽機車追撞，警方正調查確實肇事原因。

警方表示，今天上午7時53分接獲報案，指大寮區市道188發生交通事故，立即派遣大寮派出所及交通分隊員警到場處理，並疏導交通。

警方到場，發現潘女受傷，她母親遭59歲李姓男子駕駛的曳引車後輪輾斃，潘女痛哭失聲。說她要載母親到工廠上班，沒想到發生車禍。

警方調查，曳引車沿市道188西往東方向行駛，行經台88快速道路橋下事故路段時，與同向潘女母女騎乘的機車發生擦撞，機車倒地後，吳婦才遭曳引車撞擊並被後輪輾過。

事故發生時，現場另有1輛機車遭波及，曳引車後方還有1輛小貨車及2輛轎車發生追撞，現場一度交通受阻。警方對相關駕駛實施酒測，酒測值均為零。

警方表示，現場已完成測繪、照相等採證工作，詳細肇事原因及雙方肇責仍待後續鑑定釐清。提醒民眾，機車行駛道路遇到大型車輛時，應提高警覺、保持安全距離，避免長時間行駛在大型車左右兩側或與大型車並行，以防大型車視線死角釀成事故。

林園分局表示，將持續加強轄區大型車輛交通違規取締，以及路口、事故熱點巡查，針對未依規定行駛、未保持安全距離等違規行為依法取締，並透過交通宣導降低大型車與機車事故風險。

潘姓女子今天騎機車載母親上班途中，在高雄台88快速道路橋下和曳引車擦撞，母親當場死亡。記者林保光／翻攝