失聯移工送菜肇事！雲林母載雙胞胎兒上學遇車禍亡 兄弟重傷搶救中

雲林縣崙背鄉今天清晨發生死亡車禍，一名43歲廖姓母親騎機車載著就讀國二的雙胞胎兒子上學，行經港尾村新鎮路口時，與一輛載菜貨車發生碰撞，母子3人被撞飛數公尺。母親當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治；2名雙胞胎兒子重傷分別送醫救治，貨車上的男性移工司機也重傷、意識不清。校方已啟動關懷應變機制，事故原因仍待警方進一步釐清。

消防局今天上午7時07分接獲報案，救援人員抵達時，現場可見書包、安全帽散落路面，母子3人疑遭強大撞擊力道撞飛數公尺。43歲廖姓母親當場無呼吸心跳，經送往雲林基督教醫院急救後仍宣告不治。貨車由一名24歲越南籍男性失聯移工駕駛，事故後重傷且意識不清，送往台大醫院雲林分院斗六院區救治。

2名重傷男學生為國中二年級雙胞胎兄弟，1人送往若瑟醫院，另1人送往台大醫院雲林分院斗六院區，仍在救治中。

2名學生就讀的學校獲報後，第一時間成立關懷應變小組。校方表示，2名學生是雙胞胎兄弟，就讀同一班，平時與同學相處融洽，校方對事故造成學生及家屬受到傷害深感不捨與關切。

校方表示，目前將學生及家屬的醫療與後續照顧列為優先，持續與家屬、醫療院所及相關單位保持聯繫，盡最大努力提供必要協助，也懇請社會各界給予家屬空間與支持，共同為傷者祈福。

雲林縣崙背鄉今晨發生車禍，一名母親載雙胞胎兒子上學途中與貨車發生碰撞。圖／讀者提供