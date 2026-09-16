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獨／台中市警局長吳敬田突拋2單位互換駐地 少年、交通隊基層炸鍋

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局長吳敬田近日突對交通大隊第一中隊、少年警察隊拋出「互換駐地」的議題，要求單位主官評估利弊得失。消息一出，引發基層議論，反對者認為，若此案真落地，只會「勞民傷財」，但支持者表示，若更換駐地能讓未來少年、交通業務執行更加順遂，未嘗不可。

交大一中現位於潭子區的市警局本部，少年隊則位於南屯區，吳認少年隊與婦幼隊等專業單位，都集中設在市警局本部，交大一中因特勤勤務需求，吳敬田認為若更換駐地至市中心，出勤將更有效率。

吳敬田希望將位於南屯區的少年隊，與位於潭子區局本部的交大一中互換駐地，引發基層議論紛紛。有警員透露，少年隊現有駐地原是第四警分局駐地，四分局搬遷至向心南路的現址後，原址由少年隊、少年輔導委員會、四分局黎明派出所共用廳舍。然而，少年隊現址的建築已有數十年歷史，是否符合交大一中停放大型、特種車輛的需求，引發質疑。

有基層指出，正因少年隊現有廳舍恐不符交大一中的使用需求，未來互換駐地若真的執行，不免要針對現有建築物「大興土木」，初估搬遷、整修費用恐破百萬元，且此案也尚未編入年度預算；加上少年隊是目標導向，駐地不管是在南屯或是潭子，都能彰顯預防與偵處青少年偏差行為與犯罪案件的功能。

基層也提到，交大一中主要執行特勤任務，負責國家元首、各部會首長的交通維管與開道協勤。理論上，少年隊目前的駐地鄰近台74線快速道路旁的市政路匝道，交大一中若進駐，未來執行任務省去回局本部勤前教育的通勤時間，執勤效率確實可大大提升。

不過，少年隊現有駐地就在黎明國小、黎明國中及行政院中部聯合服務中心旁，黎明路二段在上下班時間又是重要幹道。若強碰特勤時間，出勤效率恐淪於「紙上談兵」，更何況警用大型重機還會衍生噪音問題，恐影響周邊學生的受教品質。

部分基層批評，吳敬田上任後，讓基層認為他對少年隊「有成見」。上任以來，少年隊「遇缺不補」，還占缺支援其他單位，缺額高達17人，甚至傳出有意縮編人員編制，顯見對台中市的「少年保護工作」不夠重視。基層希望此案能「胎死腹中」，以免留下「勞民傷財」的罵名。

對此，台中市警局表示，有關少年隊與交大一中互換駐地的問題，局長吳敬田確實有交辦相關單位評估，目前仍在初步規畫階段，無具體時間表，對於基層的各項意見，予以尊重。

台中市警局長吳敬田有意將位於南屯區的少年隊，與位於潭子區局本部的交大第一中隊，互換駐地，已指示單位主官評估利弊，引發基層議論。記者陳宏睿／攝影
台中市警局長吳敬田有意將位於南屯區的少年隊，與位於潭子區局本部的交大第一中隊，互換駐地，已指示單位主官評估利弊，引發基層議論。記者陳宏睿／攝影

台中市 少年 南屯 警察 交大 派出所

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