高雄台電變電箱爆炸起火墜落 砸毀轎車疑松鼠咬電線

高雄市仁武區今天上午發生變電箱爆響起火意外！1只懸掛在電桿上的變電箱，不明原因突然爆響起火，隨後從高處掉落，不巧砸中停在電桿下方的1輛黑色轎車，造成轎車車頭嚴重毀損，現場還發現1隻松鼠死亡，懷疑松鼠咬電線釀禍，確實原因正由台電查修。所幸沒有造成人員受傷。

今天上午7時許，高雄市仁武區居民在文館路與文南街口，突然聽到巨大爆響聲，接著看到電桿上的變電箱起火、掉落，直接砸中下方停放的黑色轎車，現場一片狼藉。變電箱爆響後，附近住戶也隨即停電。

當地里長接獲居民反映後趕往現場查看，發現轎車車頭遭變電箱砸中受損，轎車前方還有1隻松鼠死亡。居民看到變電箱突然爆掉墜落，議論紛紛，有人猜測可能是「松鼠咬電線」導致，但實際起火及爆裂原因仍待釐清。

警、消獲報後到場處理，已通知台電派員前往現場檢修，並釐清變電箱爆裂、起火及墜落原因，附近停電情形也由台電同步修復中。

高雄市仁武區台電懸空變電箱爆響掉落，砸毀轎車，現場還有死松鼠，居民議論紛紛。圖／擷取臉書{仁武人}*大小事

高雄市仁武區台電懸空變電箱爆響，起火掉落，砸毀轎車，台電正搶修。記者林保光／翻攝

高雄市仁武區台電懸空變電箱爆響，起火掉落，砸毀轎車，台電正搶修。記者林保光／翻攝