影／搶救山難女子…賴傅瑞恩脫衣護傷者 27歲新血義消熱情十足

16人登山團前天到台中市和平區桃山線，一名女隊員滑落落差約50公尺邊坡，左手疑似骨折，台中市消防局獲報派消防隊員漏夜搶救；救援畫面中，一名救難人員上半身赤裸，在寒冷山區特別顯目，他是今年才加入梨山義消分隊的隊員賴傅瑞恩，他說當時女山友受傷躺在樹林間喊冷，他和另一名搜救人員脫下自己衣服幫女子蓋住保暖。

今年27歲的梨山義消分隊員賴傅瑞恩表示，他在梨山土生土長，今年退伍後回山上工作生活，一位在梨山義消分隊的叔叔有天問他，是否要加入梨山義消團隊，他一口答應。

賴傅瑞恩說，前晚他們接獲通報，桃山步道有山友受傷受困，他一起趕到現場救人，當時女傷者滑落邊坡，卡在樹林間，眾人接觸她時聽到她喊冷，一名搜救人員脫外套蓋住對方，當時山上溫度低，他也脫下身上唯一一件衣服幫傷者保暖，自己才上半身赤裸，他說這次搜救任務是所有人員一起協助，自己只是盡最大努力付出。

梨山義消分隊長陳錫健表示，賴傅瑞恩今年剛加入梨山義消團隊，年輕熱情體力好，這次救援任務需以單架抬傷者，賴傅瑞恩全程幫忙抬。

台中市消防局前天下午2時52分獲報，和平區桃山線0.9Ｋ有山域事故，通知梨山分隊整備前往。據報該名登山團一行16人，待救者是約58歲女隊員，她滑落落差約50公尺邊坡，左手疑似骨折，無法移動，請求消防局救援。

當天下午林保署人員到場，派員了解傷者情況，並提供水源及糧食。傍晚5時36分，梨山所屬與義消到場，給予檢傷、包紮固定、籃式擔架、繩索上拉，消防局出動消防警備車2車4人、農業部林業及自然保育署台中分署梨山工作站4人、保七總隊第五大隊警察隊武陵小隊1人、雪霸國家公園管理處1人及梨山義消7人，共出勤人員17人救援。

台中市消防局前天搶救一名登山失足女子，梨山義消賴傅瑞恩脫衣護傷者。圖／台中市消防局提供