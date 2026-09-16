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雲林4傷重大車禍！載2國中兒上學碰撞貨車 母OHCA搶救中

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣崙背鄉港尾村新鎮1-15號前今天清晨一輛貨車與機車發生碰撞，一名母親騎機車載著2名就讀崙背國中的兒子，與移工駕駛的貨車碰撞，造成4人重傷，其中母親疑似OHCA（到院前心肺功能停止），另有移工司機重傷、意識不清，2名國中生也受傷送醫。

消防局今天上午7時07分接獲報案，指崙背鄉港尾村新鎮1-15號前發生貨車與機車車禍，立即派遣1輛勤務車、4輛救護車前往搶救，7時18分抵達現場，由崙背分隊小隊長黃邦彰指揮救援，並通報縣府教育處。

消防局指出，43歲母親疑似OHCA，立即送往雲林基督教醫院搶救；貨車上的男性移工為司機，重傷且意識不清，送往台大醫院雲林分院斗六院區；機車上的2名男學生分別就讀崙背國中一年級及二年級，其中一年級廖姓學生重傷送往若瑟醫院，二年級廖姓學生意識清醒，送往台大雲林分院斗六院區。

詳細事故原因及4名傷者後續救治情形，仍待警方及醫院進一步調查、確認。

雲林縣崙背鄉清晨發生車禍，一名母親載著2名就讀國中的兒子與移工駕駛的貨車發生碰撞。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣崙背鄉清晨發生車禍，一名母親載著2名就讀國中的兒子與移工駕駛的貨車發生碰撞。圖／雲林縣消防局提供

雲林縣崙背鄉清晨發生車禍，一名母親載著2名就讀國中的兒子與移工駕駛的貨車發生碰撞。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣崙背鄉清晨發生車禍，一名母親載著2名就讀國中的兒子與移工駕駛的貨車發生碰撞。圖／雲林縣消防局提供

車禍 國中 雲林 移工 司機

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