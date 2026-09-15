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虎尾民宅深夜大火兩人受困 臨危不亂濃煙中摸黑逃過一劫

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮埒內里一棟四層樓民宅，今晚22時4分發生火警，大量濃煙竄起，消防隊獲報火速派遣虎尾、土庫、高鐵、二崙、第二大隊前往搶救，發現有兩人受困在火警現場，不斷對外求救，經消防隊第一時間抵達，在三樓一處陽台先救下一人，目前正全力在搶救中。

虎尾鎮埒內里一棟四層樓民宅，今晚10時4分許發生火警冒出大量濃煙，過不久2樓起火燃燒，火勢猛烈，鄰近住戶發現迅速通報119，消防隊立刻出動多輛消防車趕往救援。

消防隊趕到時看到住宅的三樓陽台有一人向外喊救命，消防員快速架梯登樓，將陽台的54歲鄭姓男子救下來，同時佈水線全面灌救，過不久，在夜暗濃煙中，發現在四樓的頂樓也傳來求救聲。

消防員全力灌救，約20分鐘控制火勢，過約10多分鐘將火勢撲滅，並把困在頂樓的25歲鄭姓男子救下來，消隊指出，受困火場的兩人，臨危不亂機警往陽台或空曠頂樓逃生，才雙雙獲救，兩人意識清醒，但仍預防性送醫，財損和起火原因由消防隊進一步調查中。

虎尾鎮一民宅深夜發生大火，兩人受困，兩人分頭逃到陽台和頂樓，都順利被救下，逃過一劫。圖／雲林消防局提供
虎尾鎮一民宅深夜發生大火，兩人受困，兩人分頭逃到陽台和頂樓，都順利被救下，逃過一劫。圖／雲林消防局提供

虎尾鎮一民宅深夜發生大火，兩人受困，兩人分頭逃到陽台和頂樓，都順利被救下，逃過一劫。圖／雲林消防局提供
虎尾鎮一民宅深夜發生大火，兩人受困，兩人分頭逃到陽台和頂樓，都順利被救下，逃過一劫。圖／雲林消防局提供

高鐵 消防員 虎尾鎮

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