快訊

國道一號車禍大貨車載雞蛋翻覆灑滿地 30歲駕駛當場死亡

外資賣超626億元…賣超這檔記憶體最多 買超第一名是金融股

台大校長拋「台灣沒台積電會怎樣？」 台積電共同營運長妙回

聽新聞
0:00 / 0:00

國道一號死亡車禍…大貨車載雞蛋翻覆灑滿地 30歲駕駛當場死亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國道1號北向248.5公里嘉義大林路段今天下午2時許發生死亡車禍，一輛大貨車不慎擦撞內側分隔島，向左側翻，駕駛人30歲陳姓男子當場失去呼吸心跳，傷重送醫不治；同車68歲男子受困車內，肢體擦傷但意識清楚，詳細事故原因仍待國道警方釐清。

據了解，大貨車行經路段內側分隔島設有工程鐵皮圍籬，陳男駕車失控擦撞分隔島後，大貨車向左側傾斜側翻，車內兩人均受困，陳男傷重失去意識；大貨車載運雞蛋散落車外，全都破碎流出蛋液，國道警方緊急封閉北向內側車道，開放中線及外側車道通行。

嘉義縣消防局表示，今天下午2時許獲報國道一號發生交通事故，立即派遣分隊前往，抵達後發現大貨車側翻，有2名傷者受困車內，年約30歲男子已無呼吸心跳，年約68歲男性意識清楚、肢體疼痛，救出後給予相關處置，後續均送往慈濟醫院救治。

國道警方表示，大貨車事故占用部分車道，目前暫時封閉國道一號北向248.5公里內側車道，用路人可先行由國道一號北向大林交流道離開高速公路，避開事故路段再接續行駛；陳男送醫急救不治死亡，持續排除事故現場，詳細事故原因仍待調查釐清。

國道一號嘉義大林路段今天下午發生死亡車禍，大貨車不慎擦撞分隔島側翻，陳姓駕駛傷重送醫不治。圖／嘉義縣消防局提供
國道一號嘉義大林路段今天下午發生死亡車禍，大貨車不慎擦撞分隔島側翻，陳姓駕駛傷重送醫不治。圖／嘉義縣消防局提供

國道一號嘉義大林路段今天下午發生死亡車禍，大貨車不慎擦撞分隔島側翻，陳姓駕駛傷重送醫不治。圖／嘉義縣消防局提供
國道一號嘉義大林路段今天下午發生死亡車禍，大貨車不慎擦撞分隔島側翻，陳姓駕駛傷重送醫不治。圖／嘉義縣消防局提供

國道 車禍 死亡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南25歲BMW男駕駛撞死騎電輔車7旬翁 轎車車頭與自行車體均嚴重毀損

疑因變換車道超車引不滿 國1台中段休旅車猛撞賓士…車損曝光了

影／夜衝武嶺出事！18歲男大生騎機車撞護欄 墜橋6公尺意識不清

大貨車司機涉酒駕撞死8旬騎士 嘉檢諭知10萬交保

相關新聞

疑烘碗機起火 花蓮社區管理員失去生命跡象送醫不治

花蓮市民德四街一處社區大樓14日晚上驚傳火警，疑似烘碗機起火燃燒，消防人員獲報後立即趕往現場灌救，火勢隨後獲得控制。不過，年約68歲唐姓社區管理員疑吸入濃煙失去生命跡象，經消防人員緊急救護處置後送醫搶救。

闖十八羅漢洞炸毀塑像 民眾怒轟「太沒規矩」警逮2嫌送辦

基隆市陳姓和曾姓男子等8人，涉嫌闖入已封閉的「十八羅漢洞」，錄下用鞭炮炸毀洞內陳設的塑像畫面，上傳網路遭人撻伐。警方今天逮捕陳、曾製作筆錄後，依公共危險、毀損罪嫌送辦，並追查另4男2女到案說明…

國道一號死亡車禍…大貨車載雞蛋翻覆灑滿地 30歲駕駛當場死亡

國道1號北向248.5公里嘉義大林路段今天下午2時許發生死亡車禍，一輛大貨車不慎擦撞內側分隔島，向左側翻，駕駛人30歲陳姓男子當場失去呼吸心跳，傷重送醫不治；同車68歲男子受困車內，肢體擦傷但意識清楚，詳細事故原因仍待國道警方釐清。

高雄消防技士大隊部墜樓亡 警消急救仍回天乏術

高雄市消防局傳出憾事，第二大隊部51歲蔡姓技士，今天下午疑似在大隊部墜樓，同事發現後立即協助急救，緊急送往高雄榮民總醫院搶救，仍傷重不治。由於現場無人目擊墜落過程，確切原因仍待進一步釐清。

國1北上大貨車爆胎翻覆1重傷1輕傷 北向內、中線封閉大塞車

國道1號北向雲林大埤路段今天下午發生大貨車翻覆事故，1輛大貨車疑因左前輪爆胎失控，撞擊內側護欄後翻覆，卡在內側路肩施工區，造成駕駛重傷、乘客輕傷，2人均送往大林慈濟醫院救治。事故造成北向內側及中線車道封閉，僅剩外側車道通行，用路人行經事故路段請提前改道。

台中西屯待轉區驚魂 六旬翁開BMW恍神撞倒6輛機車釀多人傷

台中市西屯區環中路三段、市政路，今天下午1時10分發生一起BMW轎車撞擊待轉機車事故，案發時六旬張姓老翁駕駛BMW轎車沿環中路三段慢車道由朝馬路往市政南一路方向行駛，行經事故地點時，一舉撞上在待轉區停等的6輛機車，造成6名機車騎士均受擦挫傷送醫，初步調查是張翁行經該處時恍神釀禍，詳細肇因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。