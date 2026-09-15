國道一號死亡車禍…大貨車載雞蛋翻覆灑滿地 30歲駕駛當場死亡

國道1號北向248.5公里嘉義大林路段今天下午2時許發生死亡車禍，一輛大貨車不慎擦撞內側分隔島，向左側翻，駕駛人30歲陳姓男子當場失去呼吸心跳，傷重送醫不治；同車68歲男子受困車內，肢體擦傷但意識清楚，詳細事故原因仍待國道警方釐清。

據了解，大貨車行經路段內側分隔島設有工程鐵皮圍籬，陳男駕車失控擦撞分隔島後，大貨車向左側傾斜側翻，車內兩人均受困，陳男傷重失去意識；大貨車載運雞蛋散落車外，全都破碎流出蛋液，國道警方緊急封閉北向內側車道，開放中線及外側車道通行。

嘉義縣消防局表示，今天下午2時許獲報國道一號發生交通事故，立即派遣分隊前往，抵達後發現大貨車側翻，有2名傷者受困車內，年約30歲男子已無呼吸心跳，年約68歲男性意識清楚、肢體疼痛，救出後給予相關處置，後續均送往慈濟醫院救治。

國道警方表示，大貨車事故占用部分車道，目前暫時封閉國道一號北向248.5公里內側車道，用路人可先行由國道一號北向大林交流道離開高速公路，避開事故路段再接續行駛；陳男送醫急救不治死亡，持續排除事故現場，詳細事故原因仍待調查釐清。

國道一號嘉義大林路段今天下午發生死亡車禍，大貨車不慎擦撞分隔島側翻，陳姓駕駛傷重送醫不治。圖／嘉義縣消防局提供