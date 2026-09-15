高雄消防技士大隊部墜樓亡 警消急救仍回天乏術

高雄市消防局傳出憾事，第二大隊部51歲蔡姓技士，今天下午疑似在大隊部墜樓，同事發現後立即協助急救，緊急送往高雄榮民總醫院搶救，仍傷重不治。由於現場無人目擊墜落過程，確切原因仍待進一步釐清。

今天下午1時許，蔡男疑似在高雄市三民區第二大隊部發生墜樓，現場沒有人目擊蔡男墜落。同事發現他躺在辦公大樓後方停車場，立即動員急救，隨後送往高雄榮民總醫院，下午1時28分抵達醫院持續搶救，仍告不治。消防局立即通知家屬，家人悲痛不已。

據了解，蔡男是警察大學消防科學研究所畢業，疑有情緒問題長接受治療。消防局表示，對於這起憾事深感不捨，目前除協助家屬處理相關事宜，也將進一步了解事件經過。

據知情人士指出，蔡男平時負責多項業務，工作量不輕。近年消防局人力配置調整，原編制於各大隊的部分組員調往內勤科室，部分大隊部人力減少，但相關業務量並未減輕。確實墜樓原因仍待消防局了解。

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