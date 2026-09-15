闖十八羅漢洞炸毀塑像 民眾怒轟「太沒規矩」警逮2嫌送辦

基隆市陳姓和曾姓男子等8人，涉嫌闖入已封閉的「十八羅漢洞」，錄下用鞭炮炸毀洞內陳設的塑像畫面，上傳網路遭人撻伐。警方昨逮捕陳、曾製作筆錄後，依公共危險、毀損罪嫌送辦，並追查另四男二女到案說明。

基隆市已故前議長郭民通家族，早年在中正公園園區土地供奉齊天大聖孫悟空，晨昏敬香。郭父郭玉水是中醫師，曾任基隆市中醫師公會理事長，並在1959年開始建廟，命名雲龍山聖濟宮。郭民通曾任第11屆基隆市議長，郭家在聖濟宮附近打造十八羅漢洞，成為景點，1997年間因颱風侵襲受損後封閉入口。

陳男將眾人在十八羅漢洞內引爆「炸藥」，炸毀洞內陳設的神明等塑像影片上傳網路。有網友不認同他們的作為，將引片轉傳至社群平台Threads ，稱「想紅幫你發脆」。

十八羅漢洞目前已由管理人封閉，疑遭人闖人。「現在這樣玩是很風光嗎」？有人在網路看到行為人闖入十八羅漢洞，自拍炸毀塑像影片，昨天轉傳社群平台Threads ，稱「這樣玩是很風光嗎」、「想紅幫你發脆」。

陳男等人拍攝的畫面顯示，先有「牛刀小試一下，這小顆的炸藥」的字幕，接著看到牆上展示的小型塑像，被炸毀後掉落地面。接著出現「這次換大顆的炸藥，把邪門大師兄做掉了」，不久就看到火光和聽到爆破聲，一尊更大的塑像被炸毀。最後又炸毀一頭羊的塑像，並有想到某名國中女同學喜歡吃羊肉，「宰了請她吃」等字幕。

另一段畫面則是陳男等人炸毀「田單」塑像，搭配的字幕為「齊國名將終究抵不過現代高科技」、「大將軍戰死了」。

昨天到中正公園散步的婦人說，十八羅漢洞算是「古蹟」了，她小時候常去那邊玩，充滿她的回憶。「現在的小孩太沒有規矩了」，洞內的陳設又沒招惹到別人，為什麼要去炸毀，太過分了。

基隆市警局刑事警察大隊、鑑識科和警二分局組成專案小組，初步調查涉案人使用的爆裂物為一般市售鞭炮。警方先查出陳男、曾男身分，向檢方申請拘票逮捕兩人，並追查另6嫌身分。在製作陳、曾筆錄後，依公共危險、毀損罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。

基隆市陳男、曾男等八人涉嫌用鞭炮炸毀「十八羅漢洞」內的塑像，警方昨蒐證後逮捕兩嫌，依公共危險、毀損罪嫌將全案移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市陳男、曾男等八人涉嫌用鞭炮炸毀「十八羅漢洞」內的塑像，警方昨蒐證後逮捕兩嫌，依公共危險、毀損罪嫌將全案移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市陳男、曾男等八人涉嫌用鞭炮炸毀「十八羅漢洞」內的塑像，警方昨蒐證後逮捕兩嫌，依公共危險、毀損罪嫌將全案移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市陳男、曾男等八人涉嫌用鞭炮炸毀「十八羅漢洞」內的塑像，警方昨蒐證後逮捕兩嫌，依公共危險、毀損罪嫌將全案移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

陳男和曾男涉嫌用鞭炮炸毀基隆「十八羅漢洞」內的塑像，警方昨逮捕兩人，查扣部分鞭炮，並依公共危險、毀損罪嫌將全案送辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市陳男、曾男等八人涉嫌用鞭炮炸毀「十八羅漢洞」內的塑像，警方昨蒐證後逮捕兩嫌，依公共危險、毀損罪嫌將全案移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝